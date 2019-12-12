Пени и штрафы на Т7,8 млрд списали с бизнесменов и физлиц с начала налоговой амнистии в РК

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Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Пени и штрафы на Т7,8 млрд списали с бизнесменов и физических лиц с начала налоговой амнистии в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов.

«На сегодняшний день 43 755 налогоплательщиков воспользовались налоговой амнистией, оплатив недоимку на сумму Т15,3 млрд. По ним списаны пени на Т5,2 млрд. и штрафы на Т0,3 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Также, по данным КГД, на текущий момент списаны пени более 549 тыс. граждан на сумму Т2,3 млрд, которые уплатили свою недоимку сумму Т12,6 млрд.

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