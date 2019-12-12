Полномочия минцифрового развития, инноваций и аэрокосмопрома хотят пересмотреть в РК

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Полномочия министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности хотят пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно предлагаемой редакции поправок в положение о МЦРИАП, министерство получит следующие полномочия: утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг; утверждение правил проведения аккредитации удостоверяющих центров; утверждение правил регистрации и подключения абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала «электронного правительства» для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи; утверждение перечня государственных и иных услуг в электронной форме, оказываемых посредством веб-портала «электронного правительства» и абонентского устройства сотовой связи; утверждение обязательных реквизитов результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также порядка проверки их достоверности; осуществление согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, предусматривающих электронную форму оказания государственных услуг и (или) через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»; утверждение перечня проактивных услуг и порядка их оказания; утверждение реестра государственных услуг и внесение в него изменений и дополнений по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

Также ожидается получение следующих полномочий: утверждение правил формирования, сбора, хранения, использования и выдачи документов Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан; разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг; разработка правил регистрации и подключения абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала «электронного правительства» для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи; разработка перечня государственных и иных услуг в электронной форме, оказываемых посредством веб-портала «электронного правительства» и абонентского устройства сотовой связи; разработка обязательных реквизитов результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также порядка проверки их достоверности; разработка правил проведения аккредитации удостоверяющих центров; разработка перечня проактивных услуг и порядка их оказания; разработка перечня государственных услуг, оказываемых по принципу «одного заявления»; координация деятельности центральных государственных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по вопросам оптимизации процессов оказания государственных услуг; разработка предложений по совершенствованию подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, оказываемых в электронной форме и (или) через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»; разработка, ведение реестра государственных услуг и внесение в него изменений и дополнений по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления; осуществление согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг; проведение мониторинга деятельности центральных государственных органов по разработке подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг; разработка предложений по совершенствованию подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг.

Вместе с тем, ожидается исключение следующих полномочий: утверждение перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроков их перевода в электронную форму; утверждение правил по разработке стандартов и регламентов государственных услуг; разработка перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроков их перевода в электронную форму; разработка правил по разработке стандартов и регламентов государственных услуг.