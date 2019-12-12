Штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности открылась в РК

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) открылась в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В здании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры ИОПБ в городе Нур-Султан», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

На полях мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Национальным аграрным научно-образовательным центром и ИОПБ.

«В этот же день в штаб-квартире ИОПБ открылось очередное 4-е заседание исполнительного совета ИОПБ, на котором участники встречи обсудят текущую деятельность организации, направленную на укрепление практического сотрудничества стран-членов ОИС (Организации исламского сотрудничества – КазТАГ) в сфере продовольственной безопасности», — добавили в МИД.

В настоящее время в состав ИОПБ входят 34 государства исламского мира и ее деятельность направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития сельского хозяйства и продовольственного потенциала.