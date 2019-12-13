Экс-зампред Kazakhstan Engineering назван организатором хищения средств «Астана ЛРТ»

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ», передает корреспондент агентства.

«Антикоррупционной службой завершается расследование уголовного дела по фактам хищения в ЛРТ. Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата Астаны, «Астана ЛРТ» и директора частных компаний. Преступная схема организована заместителем акима Астаны Султанбековым и руководителем «Астана ЛРТ» Талгатом Арданом при пособничестве иностранных казахстанских компаний. Указанные должностные лица при участии руководителей управлений акимата Аманжолова, Нурпеисова утвердили затраты с завышением на Т24 млрд», — сообщил в пятницу руководитель 2 департамента агентства по противодействию коррупции Казахстана Сергей Перов.

По его словам, в указанную сумму вошли расходы по разработке проекто-сметной документации (ПСД), оказание консультационных услуг и технического надзора.

«В свою очередь, директора подрядных организаций заключили мнимые договора по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичили средства через лжепредприятия. В результате причинен ущерб государству в размере более Т5 млрд. По делу привлекаются пять бывших должностных лиц акимата из руководящего состава, шесть руководителей подрядных организаций. Из них пятеро подозреваемых содержатся под стражей. Трое лиц объявлены в международный розыск с мерой пресечения арест», — добавили в антикоррупционном ведомстве.

Отмечается, что в ходе следствия трое лиц обратились с явками с повинной, соответственно в отношении них арест не применялся.

«До конца текущего месяца планируется объявить об окончании расследования по вышеуказанным фактам. Касательного заключительно этапа строительства по линии ЛРТ и размещения средств в «Банке Астаны» ожидается заключение Национального банка и строительной экспертизы. (…) Султанбеков объявлен в розыск. Устанавливается совместно с Интерполом его местонахождение. В международном розыске находятся Султанбеков, Ардан и Абдухамитов – один из руководителей порядных организаций», — уточнили антикоррупционеры.

В этом месяце, по словам спикера, планируется закончить следственные действия и начать ознакамливать участников процесса

«В конце этого года будет объявлено об окончании, после этого дело будет передано на ознакомление участников процесса. После того как они закончат – мы не можем в этом их ограничивать – дело будет передано в суд. Следствием не установлено никакого отношения (экс-акима Нур-Султана Имангали Тасмагамбетова к этому проекту – КазТАГ). Арестованы бывшие руководители управлений акимата Аманжолов, Нурпеисов и три руководителя подрядных организаций», — добавил Перов.

Ранее сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в «Банка Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.

Отметим, что 16 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году компании «Астана LRT» хотят предоставить государственную гарантию на $1,6 млрд.

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта ЛРТ в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.

13 июня стало известно, что власти Казахстана в итоге одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT».

26 июня Смаилов заявил, что в правительстве рассмотрели предложение акимата Нур-Султана по поводу рефинансирования займа китайского банка, добавив, что планируется выпуск облигаций ТОО «Астана LRT» на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будут направлены на погашение взятого займа.

30 июля сообщалось, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Нацбанка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Назарбаев потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, 26 ноября такое же решение было принято в отношении АО «Банк Астаны», а 28 соответствующее решение суд принял в отношении АО «Эксимбанк Казахстан».

Напомним, ранее Cултанбеков обвинялся в искусственном завышении сумм заключенных договоров. Так, будучи заместителем председателя правления АО «Казахстан инжиниринг», в рамках исполнения гособоронзаказа нацкомпанией были заключены два договора с АО «Уральскагрореммаш». В целях извлечения выгоды Султанбеков и Г. Бисенов договорились искусственно завысить суммы заключенных договоров на Т286 млн. В декабре 2015 года Бисенов прибыл в Нур-Султан, где передал Султанбекову взятку в Т100 млн.

Кроме того, согласно судебным материалам, Султанбеков в августе 2015 года получил от руководителя ТОО «Швейная фабрика «Гаухар» Анипы Халбаевой через посредника Т93,6 млн за заключение договора на поставку костюмов, курток и спальных мешков. От руководителя ТОО «Производственно- инвестиционная компания «Astana Ютария LTD» Сауле Шауеновой Султанбеков в 2016 году получил Т160 млн и $170 тыс.

От руководителя ТОО «Рекламное агентство «Универсал Реклама» Андрея Долженко К. Султанбекову за заключение договора о поставке вещевого имущества было передано Т13 млн. Еще $100 тыс. за заключение договоров по поставке вещей для нужд минобороны, Т35 млн — за предоставление этому товариществу объемов работ в рамках исполнения гособоронзаказа на 2015 год и оказание общего покровительства. В июне 2016 года К. Султанбеков получил у А. Долженко еще $200 тыс.

В итоге в ноябре 2017 года Султанбеков был признан виновным судом в совершении уголовных правонарушений и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности, но в феврале 2018 года ему заменили 10 лет лишения свободы штрафом на сумму Т2 млрд.