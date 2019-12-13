Более Т868 млрд получили медорганизации Казахстана от ФСМС с начала 2019 года

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Более Т868 млрд получили медицинские организации Казахстана от НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) с начала 2019 года в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает пресс-служба фонда.

«По состоянию на 6 декабря 2019 года поставщикам фонда оплачено Т868,3 млрд или 91% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», — сообщил заместитель председателя правления ФСМС Ермек Примбетов.

В фонде уточнили, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках ГОБМП в 2019 году составляет Т948,6 млрд, а объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 16% выше по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году население в рамках государственного заказа обслуживают 1412 медицинских организаций, 728 из которых – частные, что составляет 52%.

«По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы. Кызылординская и Жамбылская области», — говорится в сообщении.

ФСМС с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных правительством Казахстана.