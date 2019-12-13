Головкин награжден медалью МВД

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин награжден медалью министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает пресс-служба МВД.

«Приказом министра внутренних дел (Ерлана Тургумбаева – КазТАГ) Геннадий Головкин награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі ушін» за вклад в развитие казахстанского спорта, в повышение имиджа страны на международной арене, а также в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что Головкин во время своей любительской карьеры входил в состав спортивной команды внутренних войск МВД.

«Геннадий Геннадьевич, для органов внутренних дел вы – не чужой человек. Как говорится, бывших в наших рядах не бывает. Министерство внутренних дел и я лично гордимся вашими неоспоримыми успехами в профессиональном боксе, и тем, что у Казахстана есть такой великий спортсмен. Своей непоколебимой волей к победе и стойкостью духа вы подаете пример всему личному составу МВД. Желаем вам новых побед и достижений!» — сказал Тургумбаев, вручая казахстанскому боксеру медаль.

Геннадий Головкин – казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории, чемпион мира среди любителей (2003), серебряный призер Олимпийских игр (2004), двукратный чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF и IBO, чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018, 2019-настоящее время), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018, 2019-настоящее время), The Ring (2018-2018).

Также Головкин лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (27 сентября 2017-15 сентября 2018.). Лучший боксер 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxingnews24.com.

Головкин является заслуженным мастером спорта РК, победитель множества международных турниров: семикратный чемпион Казахстана, чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой Спартакиады РК 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001).

Головкин известен как мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет – с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Он повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков.