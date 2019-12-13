Максимум метеорного потока Геминиды смогут наблюдать казахстанцы в ночь на 14 декабря

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Петропавловск. 13 декабря. КазТАГ — Максимум метеорного потока Геминиды смогут наблюдать казахстанцы в ночь на 14 декабря, сообщил профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева Андрей Солодовник.

«Сегодня казахстанцы могут полюбоваться ярким звездопадом – метеорным потоком Геминиды, который в ночь (…) на 14 декабря достигает своего максимума. Это самый сильный метеорный поток на северном небе, причем его активность с годами нарастает», — сказал Солодовник в пятницу.

По его словам, метеорный поток Геминиды можно наблюдать в декабрьском небе ежегодно.

«Около полуночи наблюдатели нередко могут насчитать более сотни метеоров в час. Они вылетают из области близ яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов, где находится радиант потока. В этом году пик интенсивности потока придется в ночь (…) на 14 декабря. И это хорошо, что нет пока сибирских морозов. Однако именно в этом году в эту ночь на небе будет почти полная Луна и более слабые метеоры будут укрыты ярким лунным светом», — рассказал ученый.

Астроном отметил, что общая интенсивность потока уменьшится: вместо сотни или более метеоров в час их будет около 30-40.

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«Но и это немало. А поскольку большая часть метеоров, которые можно увидеть в таких условиях, будут яркими, то явление может стать более красочным и впечатляющим, чем обычно. Вообще метеорный поток Геминиды активен с 4 по 17 декабря. Его радиант поднимается над горизонтом около 18.00 в большинстве пунктов средних широт северного полушария. В это время метеоры можно увидеть только в верхней части неба. Но зато их треки будут самыми длинными, и лететь они будут с северо-востока. Некоторые из них будут проноситься над головой через все небо», — прогнозирует ученый.

По его словам, лучше всего начать наблюдение, как только полностью стемнеет в ночь на 14 декабря, при этом помехи от лунного света будут минимальны.

«Следующий благоприятный период начнется между 22 часами вечера и полуночью, когда активность потока сильно возрастет», — пояснил Солодовник.

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