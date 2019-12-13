Алматы. 13 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. 13 декабря ушел из жизни академик Султан Сартаев, сообщает корреспондент агентства со ссылкой на администрацию КазНУ им. аль-Фараби.

«Султан Сартаев был выдающийся юристом, его можно назвать патриархом юридической науки Казахстана. Специалист в области конституционного, административного и финансового права, теории и истории государства и права РК и зарубежных стран, он является автором более 500 научных трудов, монографий, учебников, учебных пособий, под его руководством защитили докторские диссертации более 20 ученых, более 50 стали кандидатами наук. Но в историю Казахстана он вошел как один из соавторов действующей Конституции Казахстана, «Декларации о государственном суверенитете КазССР», Законов «О государственной независимости РК», «О гражданстве РК» и «О языках РК». Также он был депутатом Верховного совета КазССР XII созыва и депутатом верховного совета РК XIII созыва, выступал с трибуны I Всемирного курултая казахов, долгое время возглавлял общество «Знание» КазССР, был первым президентом Союза юристов Казахстана», — рассказала МИА КазТАГ профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор юридических наук Алуа Ибраева в пятницу.

Отдельно она подчеркнула, что 15 октября Султану Сартаеву исполнилось 92 года, и до последних дней он работал профессором КазНУ им. аль-Фараби, где в свое время возглавлял одну из кафедр, был деканом юридического факультета и внес неоценимый вклад в развитие юридического образования.

«Кроме того, он был прекрасным поэтом, его стихи, изданные в 10 томах, напоминают рубаи Омара Хайяма. В стихах он выражал идеи о судьбе казахского народа, о языке, о музыке. Также под его руководством были переведены на казахский язык труды по истории казахского народа», — добавила Ибраева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким видного государственного и общественного деятеля, известного ученого, академика Национальной академии наук, доктора юридических наук Султана Сартаева в связи с его кончиной.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине Султана Сартаевича. С. Сартаев был одним из тех, кто стоял у истоков создания Конституции независимого Казахстана. С момента обретения нашей страной суверенитета он внес значительную лепту в формирование отечественного законодательства, утверждение демократических ценностей. Он оставил яркий след, немеркнущее наследие», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Глава государства отметил, что благодаря своему самоотверженному труду, выдающимся личным качествам, Султан Сартаев пользовался подлинным уважением народа, а его жизненный путь, безусловно, будет образцом для многих поколений.

Прощание с академиком Сартаевым состоится 15 декабря с 10.00 до 12.00 в стенах Национальной академии наук (вход с улицы Курмангазы).