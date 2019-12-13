Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстанцы стали брать больше долгосрочных кредитов, сообщил председатель Национального банка РК (НБ РК) Ерболат Досаев.

«Общий кредитный портфель с начала года вырос на 3,1% до Т13,5 трлн на конец октября текущего года. Портфель долгосрочных кредитов увеличился за 10 месяцев на 3,9% до Т11,5 трлн, а краткосрочные кредиты сократились на 1,3% до Т2 трлн. Объем выдачи новых кредитов за 10 месяцев увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — сказал Досаев на заседании правительства в пятницу.

Вместе с этим он сообщил, что продолжается реализация программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, на что выделено Т600 млрд. По состоянию на 6 декабря в банки поступило 434 заявки на сумму Т265,6 млрд, одобрено 268 проектов на сумму Т149,1 млрд, выдано 174 займа на сумму Т54,8 млрд. В рамках реализации программы «7-20-25» на 5 декабря получили займы 11 369 семей на сумму Т130,8 млрд.

Отдельно глава НБ РК остановился на проводимой в банковской системе Казахстана комплексной независимой оценки качества активов банков.

«НБ совместно с международными консультантами на ежедневной основе ведет мониторинг и коммуникацию со всеми участниками оценки. Уже получены результаты анализа процессов и политик банков, разработаны рекомендации к банкам по улучшению процессов. Завершаются анализ кредитных досье, оценка залогового обеспечения, анализ резервирования на основе коллективной оценки. Во второй половине декабря 2019 года планируется завершить проведение оценки и подготовку отчета с ее результатами. После завершения оценки будут разработаны планы корректирующих мер по улучшению бизнес-процессов банков в соответствии с лучшей международной практикой, а также в случае необходимости будут предусмотрены меры по докапитализации банков и увеличению провизий», — рассказал Досаев.