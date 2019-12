Удивляться тут надо не тому, что Россия сейчас постепенно избавляется от необходимости использования портов прибалтийских государств, а тому, что она не сделала этого уже давно

Издание Jamestown Foundation опубликовало статью Пола Гоббла под названием «Russia Shifting Cargo Traffic Away From Baltic Ports to Its Own» — «Россия осуществляет переориентацию грузопотока из портов Прибалтики на собственные порты».

В ней говорится так: «С 2014 года, то есть со времен вторжения России на территорию Украины, Москва усердно работает над сокращением объемов грузопотока, следующего через морские порты трех прибалтийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии, — с тем, чтобы наказать их за ведение такого курса, который Кремль рассматривает как недружественную политику.

Москва добивается этого посредством создания своих собственных портов на Балтике и подталкивания Белоруссии и других стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) к отказу от использования портов прибалтийских республик.

В прошлом году, когда пропускная способность западных российских портов возросла, Москва резко сократила объем грузопотока, следующего через порты Прибалтики, оставив эти три страны, по выражению одного российского комментатора, в состоянии «перманентного кризиса».

В январе-июне 2019 года перевалка российских грузов в портах прибалтийских государств сократилась на 12,4 процента по сравнению с показателем прошлогоднего аналогичного периода, снизившись до 16,76 миллиона тонн.

Ожидается, что постепенное расширение потенциала портовой и транспортной инфраструктур России на Балтике сведут российский транзит в прибалтийских государствах практически к нулю уже в начале 2020-х годов.

В общем-то, все это было ожидаемо. Удивляться в действительности надо не тому, что Россия сейчас постепенно избавляется от необходимости использования портов крохотных, но очень гордых прибалтийских государств, а тому, что она не сделала этого уже давно.

Пол Гоббл, как и многие другие наблюдатели на Западе, склонен видеть в такой политике Москвы, прежде всего, желание наказать Литву, Латвию и Эстонию «за ведение такого курса, который Кремль рассматривает как недружественную политику». Но ведь любая другая страна наверняка добивалась бы того же самого, окажись она в положении России и располагай такими же возможностями. Лучше загружать свои портовые мощности, чем чужие.

К сожалению, на всем постсоветском пространстве со времен распада единой социалистической державы превалирует такое настроение, что каждый стремится, оттолкнувшись от головы своего расположенного восточнее соседа ногой, полететь в объятия развитой и сытой Западной Европы. Так, к примеру, ведут себя прибалтийские республики в отношении не только России, но и также Казахстана и других стран Центральной Азии. Роль последних в их сценарии: поставлять разнообразное сырье и получать в обмен продукцию наименее конкурентоспособных отраслей тамошней экономики. А если мы (Россия, Казахстан и другие) вздумаем выходить на рынки Западной Европы и других стран со своим сырьем, будьте добры платить еще за транзит, использование портов, железных дорог продуктопроводов, посредничество и т.п. Такое положение сложилось в прошлом в рамках единого СССР и так называемого социалистического содружества. Теперь же от него все больше и больше попахивает произволом.

Когда Советский Союз распался, в распоряжении России остались заполярный Мурманск, промерзающая зимой до дна гавань Архангельска, второстепенные в бывшем СССР порты Новороссийска и Туапсе и построенный в Приморске (на берегу Балтики) нефтяной терминал. В такой ситуации оказалась Россия. В еще худшем положении – Казахстан и его южные соседи. А Западная Европа? Ее, очевидно, вполне устраивает сходящая с ее порога постепенно вниз градация благополучия. И то, что другой ее конец теряется где-то в глубине Азии. Мы не знаем конкретного мнения ее представителей на этот счет. Но косвенные факты говорят о том, что западноевропейские государства очень заинтересованы в том, чтобы основная часть сношений России, а также ее восточных постсоветских соседей с остальным миром продолжала осуществляться через Балтийско-Черноморский регион. На Балтике это – Литва, Латвия и Эстония.

Москва со временем нашла в себе силы для слома такой произвольной схемы. Поэтому российский курс на формирование и расширение своих собственных портовых мощностей на Балтийском море следует рассматривать, прежде всего, как продиктованную насущными интересами национальной экономики политику. А объяснять его желанием наказать соседние крохотные государства — это, по меньшей мере, наивно.

***

