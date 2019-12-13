Шукеев возложил на минфин и минтруда вину за неосвоение Туркестанской областью Т6,8 млрд

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев обвинил министерство финансов и министерство труда и социальной защиты населения в неосвоении регионом Т6,8 млрд, передает корреспондент агентства.

«У нас 97,6% составляет освоение. Неосвоенные средства – из них Т10 млрд – у нас есть видение по их освоению. Что касается Т2 млрд – по грантам нам было выделено только в сентябре. Сейчас мы Т3 млрд из Т4 млрд освоили. А Т1 млрд у нас не получится освоить. То есть всего у нас будет не освоено Т2 млрд (из названных Т12 млрд – КазТАГ). Нам было выделено очень поздно», — сказал Шукеев в пятницу по видеосвязи в правительстве.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов объяснил, что «это средства Национального фонда».

«На грант было выделено в августе Т12 млрд. Ими (Туркестанской областью – КазТАГ) не были запрошены эти средства. Всего 14,9% Национального фонда не освоены», — ответил Нурымбетов на обвинения Шукеева.

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев объяснил, что «такая проблема имеется во всех регионах».

«Мы провели совещание с заместителями акимов, чтобы решить эту проблему. Неосвоение связано в основном с грантами. У нас была беседа с вашими заместителями. Необходимо освоить данные средства», — указал Сапарбаев Шукееву.

Аким Туркестанской области парировал, что в регионе «приняли все меры, однако невозможно освоить Т1 млрд».

«Что касается по городу Арыси – из резерва Т5,8 млрд – другие госорганы направили свои документы в минфин, однако документы застряли в минфине. Если не освоятся, то 20 декабря мы должны вернуть эти деньги. Там застряло, и мы как заложники теперь. Т5,8 млрд – в минфине все застряло», — продолжил объяснения Шукеев.

Первый вице-премьер – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов ответил, что «в минфин не представлены подтверждающие документы на общую сумму Т2,6 млрд».

«Из них на ремонт жилых домов Т0,6 млрд, Т1,4 млрд на ремонт административных зданий и Т0,7 млрд на строительство зданий жилых домов. Поэтому Костанайская, Туркестанская области, город Нур-Султан совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития в однодневный срок они должны представить все необходимые документы», — сказал Смаилов.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил своему заместителю Роману Скляру «занять этим вопросом срочно.

«Хорошо, Скляр будет заниматься, с ним скоординируйтесь тогда», — сказал Мамин.

Шукеев отметил, что «осталось четыре дня».

«Спасибо. В остальном если мы из Т12 млрд Т10 мы освоим, будет 99% освоения. Вот это, конечно, по линии минтруда, конечно, проблематично», — отметил аким Туркестанской области.

На это Мамин пообещал, что вице-премьер Сапарбаев «еще раз рассмотрит этот вопрос».

Напомним, 13 декабря на заседании правительства Смаилов сообщил, что по итогам 11 месяцев 2019 года не освоено Т50 млрд. Основными причинами неосвоения первый вице-премьер назвал несвоевременное представление актов выполненных работ, оплату за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и судебные разбирательства.