Секретарь маслихата Нур-Султана взят под стражу на два месяца

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов взят под стражу на два месяца, сообщила пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова.

«12 декабря специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей» в отношении Нурпиисова Жаната Газизовича сроком на два месяца, то есть до 10 февраля 2020 года», — сообщила Баянова по телефону корреспонденту агентства в пятницу.

Относительно остальных вопросов корреспондента пресс-секретарь посоветовала «обратиться в орган, который ведет досудебное расследование».

«Поскольку, согласно статье 201 (УПК – КазТАГ), данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — объяснила она.

Из открытых источников известно, что Жанат Нурпиисов был назначен секретарем маслихата Нур-Султана в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ». Руководитель 2 департамента агентства по противодействию коррупции РК Сергей Перов сообщил, что Султанбеков и руководитель «Астана ЛРТ» Талгат Ардан при пособничестве иностранных казахстанских компаний, «при участии руководителей управлений акимата Аманжолова, Нурпиисова утвердили затраты с завышением на Т24 млрд».

Позднее Перов сообщил, что Нурпиисов арестован по делу «Астана ЛРТ» и уточнил, что он «является действующим секретарем маслихата Нур-Султана».