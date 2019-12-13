Накренившийся дом в микрорайоне «Зердели» в Алматы разламывается пополам

Алматы. 13 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Накренившийся многоэтажный дом №179 в микрорайоне Зердели в Алматы разламывается пополам, сообщили жильцы.

«Судя по заключению, южная сторона дома не имеет крена, а северная – имеет, причем на северо-западной части дома крен больше, чем на северо-восточной. Наличие продольных трещин на торцевой части дома и то, что дом дает крен не полностью, говорит о том, что дом разламывается на две части. И динамика показаний нивелира месяц назад и сегодня удручающая, крен идет», — сообщили жильцы накренившегося дома агентству КазТАГ в пятницу.

При этом, по их словам, такие данные были получены от специалиста, имеющего стаж работы с нивелиром около 40 лет, изучившим результаты обследования дома.

Кроме того, по информации жильцов, исследование расположенного под домом грунта показало, что грунт влажный на глубине 15 м.

«В 15.30 в акимате будет собрание по нашей проблеме, они все сообщить обещали завтра. Мы своими силами тоже проводим обследования. Ни одна компания, которую мы хотим с нивелиром вызвать, не соглашается. Я думаю, это за счет огласки. Никто даже не берется за это дело. Грунт вообще нехорошей консистенции, он весь рыхлый, он весь мокрый. Они делали несколько углублений, чтобы найти самую землю, которая более сухая. Не знаю, нашли или нет, потому что они все собрали и на экспертизу увезли», — сообщила жительница дома Гульбанум Айсаева.

Напомним, 10 декабря МИА КазТАГ сообщало, что жилой многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» (бывший мкр. «Алгабас») начал крениться в Алматы, в квартирах остаются 72 семьи. Со слов жителей, дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме через «Жилстройсбербанк» как «Молодая семья». Жители дома собрали подписи, обращались в аварийную службу, а также в Open Almaty и получили во вторник цифровой QR-код, подтверждающий, что обращение принято, однако никто их пока не эвакуировал.

11 декабря в пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в ночь на 11 декабря специалисты управления комфортной городской среды выехали по обращению жителя дома №179 и критических отклонений дома не обнаружили.

«Было визуально установлено, что критических отклонений нет. (…) 11 декабря специалистами НИИ «Алматыгенплан» произведено нивелирование отметок, установленных на дом ранее. В результате также критических отклонений не выявлено. Указанные дома мкр. Зердели находятся на постоянном контроле специалистов. Ежемесячно проводится проверка нивелиром «маяков», установленных на каждом доме. Последнее нивелирование проводилось 12 ноября текущего года. Отклонений не было. После изучения состояния грунтов будет получено заключение специалистов «КазНИИСА», которые дадут рекомендации по укреплению фундамента дома», — говорится сообщении по ситуации в мкр. «Зердели» (бывший мкр. «Алгабас»).

Позднее в департаменте по ЧС Алматы сообщили, что пожарный гидрант у накренившегося дома в Алматы находился в исправном состоянии.

«Департаментом по ЧС Алматы проведена служебная проверка, по результатам которой установлено, что 18 апреля 2019 года пожарным расчетом специализированной пожарной части №2 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы совместно с представителем районного эксплуатационного участка ГКП на ПВХ «Алматы су» проводилась плановая проверка пожарного гидранта около дома №1/179 в микрорайоне «Зерде-6» Алатауского района. По результатам проверки пожарный гидрант находился в исправном состоянии, течи из гидранта не было, о чем составлен совместный акт, подписанный представителем ГКП на ПВХ «Алматы су» и службы пожаротушения. С момента проверки (18 апреля) пожарный гидрант около дома №1/179 для тушения пожаров и заправки пожарной автотехники сотрудниками службы пожаротушения не использовался, информации о неисправности указанного пожарного гидранта в ДЧС Алматы не поступало. Таким образом, информация о поломке пожарного гидранта сотрудниками противопожарной службы не соответствует действительности», — говорилось в сообщении ДЧС Алматы.

Но к вечеру жительница многоэтажного дома №179 в микрорайоне «Зердели-6» Асем Сыдыкова написала в соцсети, что «нашли доказательства, когда был прорыв гидранта, озвученную уполномоченным лицом как «одну из причин» сегодняшней ситуации» и прикрепила к своему сообщению видеозапись прорыва пожарного гидранта.

Позднее жители накренившегося многоэтажного дома №179 в микрорайоне «Зердели-6» сделали свои замеры и были не согласны с данными властей.