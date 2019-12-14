Юлия Галышева завоевала «серебро» второго этапа Кубка мира по фристайл-могулу

Новости 80 0
Если завтра война… Если завтра война…
2410

Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ — Юлия Галышева завоевала «серебро» второго этапа Кубка мира по фристайл-могулу, — сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«14 декабря, в Тайву (Китай) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль турнира. Она набрала 79,8 баллов, что позволило нашей спортсменке стать серебряным призером второго этапа Кубка мира», — говорится в сообщении в субботу.

По информации НОК, первое место заняла француженка Перрин Лаффон с результатом 81,4 балла. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Канады Жюстин Дюфур-Лапуант (74,29).

«У мужчин казахстанец Дмитрий Рейхерд занял шестое место, набрав 80,77 балла. Победителем этапа стал спортсмен из Японии Икума Хирошима (86,9 балла). На втором месте расположился канадец Микаэл Кингсбери (86,3), а бронзовая медаль досталась французу Бенжамену Каве (83,3)», — следует из сообщения.

Похожие материалы:

  1. «Украденное» у шорт-трекера Абзала Ажгалиева «золото», бронзовая медаль Артема Захарова в велогонках на треке, 4-е места казахстанцев на этапах Кубка мира по конькобежному спорту и могулу Обзор спортивных событий за минувшую неделю
  2. Казахстанские шорт-трекеры в одном шаге от медали Кубка мира, первая победа футбольной «Астаны» в Лиге Европы, наша женская сборная по гандболу на ЧМ, первые старты лыжников и биатлонистов
  3. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алматинской области
  4. Чемпион мира по армрестлингу пожаловался на действия минкультуры и спорта Казахстана
  5. Финиш футбольной сборной РК в отборочном турнире к Евро-2020, теннисная команда Казахстана в «топ-10» Кубка Дэвиса, неудача «Кайрата» в футзальной Лиге чемпионов и наши лучницы в борьбе за олимпийские лицензии

Новости партнеров

Загрузка...