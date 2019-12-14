Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ — Юлия Галышева завоевала «серебро» второго этапа Кубка мира по фристайл-могулу, — сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«14 декабря, в Тайву (Китай) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль турнира. Она набрала 79,8 баллов, что позволило нашей спортсменке стать серебряным призером второго этапа Кубка мира», — говорится в сообщении в субботу.

По информации НОК, первое место заняла француженка Перрин Лаффон с результатом 81,4 балла. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Канады Жюстин Дюфур-Лапуант (74,29).

«У мужчин казахстанец Дмитрий Рейхерд занял шестое место, набрав 80,77 балла. Победителем этапа стал спортсмен из Японии Икума Хирошима (86,9 балла). На втором месте расположился канадец Микаэл Кингсбери (86,3), а бронзовая медаль досталась французу Бенжамену Каве (83,3)», — следует из сообщения.