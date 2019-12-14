Алматы. 14 декабря. КазТАГ — Мадина Алимханова. За нарушения в микрорайоне «Зердели» в Алматы обещают привлечь к уголовной ответственности, заверил аким города Бахытжан Сагинтаев.

«Прокуратура возбуждает уголовное дело против всех тех, которые строили, тех, которые проводили экспертизу. Если, зная о том, что нельзя строить, есть нарушения, пусть отвечают. Прокуратура займется», — сказал Б.Сагинтаев на встрече с жителями микрорайона в субботу.

При этом он отметил, что на время обследования накренившегося дома номер 179, для охраны имущества временно переселенных жильцов будет привлечена полиция.

«Вы сейчас сказали о безопасности. Мы этот вопрос тоже обсуждаем. Это очень важно, чтобы мародерства не было. Мы поставим полицию, чтобы следили за безопасностью каждой квартиры. Вы можете контролировать этого полицейского», — добавил аким.