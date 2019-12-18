МИД об окрашивании «Бурдж-Халифа» в цвет флага РК: Это абсолютно бесплатная акция

Нур-Султан. 18 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Окрашивание здания «Бурдж-Халифа» в Дубае в цвет флага Казахстана исходило от эмирата Дубая бесплатно, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«Вчера прошла информация о том, что якобы фасад самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета флага Казахстана за определенную плату. На самом деле инициатива исходила от эмирата Дубая. Это абсолютно бесплатная акция», — сообщил Смадияров на брифинге в среду.

По его словам, такая практика уже существовала ранее.

«До Казахстана уже были флаги Узбекистана, Туркменистана, России, Беларуси и других стран. В тот же день, хочу отметить, «Бурдж-Халифа» еще окрасили в цвет флага Бахрейна. (…) Поэтому все эти домыслы, что МИД (Казахстана – КазТАГ) потратил какие-то средства либо потратил какие-то усилия дипломатические, чтобы как-то это сделать, – они не соответствуют действительности. Я призываю просто к совести этих блогеров и журналистов, которые такую информацию распространяют. Не удостоверившись в очевидности такой акции, что показывает узость их мышления и подход к информационной политике: неосознанность», — добавил официальный представитель МИД РК.

Напомним, 16 декабря пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК распространила информацию о том, что Дубай поздравил Казахстан с Днем Независимости. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что 16 декабря фасад самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа» впервые окрасился в цвета флага Казахстана.

Позднее в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы за окрашивание здания «Бурдж-Халифа» в Дубае казахстанская сторона оплатила $68 тыс. за три минуты размещения. Были и другие версии: «усилия казахстанских дипломатов», «решение местного правителя».