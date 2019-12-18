МИД РК о погибшем в Каире дипломате: Его руки и ноги связаны не были

Нур-Султан. 18 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. В министерстве иностранных дел (МИД) РК опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что погибший в Каире дипломат был связан.

«Распространенная 17 декабря в СМИ и в соцсетях информация об обстоятельствах происшествия, в частности, о том, что (второй секретарь посольства Казахстана в Египте – КазТАГ) Жолдасов Еламан – цитирую: «Был найден мертвым около подъезда своего дома, руки его были связаны сзади, спина была вся в грязи и крови, значит, его таскали по земле» – цитата окончена – не соответствует действительности. Когда его обнаружили, его шея была обмотана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном внешнем осмотре каких-либо повреждений, синяков и ссадин на теле не было. Руки и ноги связаны также не были, что подтверждается фото- и видеоматериалами с места происшествия. Естественно, в интересах следствия они не разглашаются. А также словами супруги Еламана, которая первая обнаружила погибшего», — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в среду.

По его словам, жилой комплекс, где проживал дипломат, находится под круглосуточной охраной.

«Египетской стороной изъяты видеоматериалы с камер наблюдения вблизи дома, где проживал наш дипломат: чужих людей там быть не могло. Он был одет в костюм и галстук. Одежда была опрятной и чистой. При себе имел портмоне с небольшой суммой денег, мобильный телефон и личные документы. Просим представителей СМИ воздержаться от подобных версий. Это большая трагедия и не нужно делать из этого сенсацию», — добавил официальный представитель МИД РК.

По его данным, 13 декабря в 11.50 супруга погибшего Жолдасова обнаружила его тело «без признаков жизни в подъезде дома на лестничной площадке перед дверью своей квартиры».

«Она первым делом сообщила об этом в посольство. Дипломаты прибыли на место в течение 5-7 минут и предприняли все меры, которые необходимы в подобных случаях. На место происшествия были вызваны наряд полиции, карета скорой помощи, следственная группа из прокуратуры и криминальная полиции Египта», — проинформировал Смадияров.

Также он добавил, что 15 декабря в Каир прибыли представители МИД РК для проведения собственного служебного расследования.

«В настоящее время египетская полиция проводит расследование обстоятельств этого дела. В рамках следствия проведена судебно-медицинская экспертиза тела, результаты которой будут переданы казахстанской стороне в ближайшее время. Более того, министерство иностранных дел Казахстана инициировало проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы в Казахстане после доставки тела на родину», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства РК.

Он не ответил на вопрос журналиста, по какой статье начато досудебное расследование по данному факту.

«Идет всего лишь следствие. Уголовное дело, естественное, возбуждено. Так как все-таки погиб иностранный дипломат. Египетская сторона принимает все усилия. Наш посол держит вопрос на контроле и руководство МИДа также держит этот вопрос на контроле. Посольство провело переговоры и с прокуратурой, и с министерством иностранных дел. Это дело на особом контроле генерального прокурора Египта. Как только у них будут какие-либо доказательства всего, все материалы будут переданы казахстанской стороне. Поймите, это иностранное государство, и следственные мероприятия в отношении иностранного дипломата должны быть проведены тщательно, чтобы не было никаких инсинуаций и интерпретаций. Поэтому прошу вас набраться терпения и дождаться результатов окончания следствия», — сказал представитель МИД РК.

На вопрос корреспондента агентства, действительно ли рассматривается версия самоубийства дипломата, ранее озвученная в СМИ, Смадияров предложил дождаться результатов следствия.

«Естественно, родные и близкие погибшего могут выдвигать разные версии, но там находилась супруга, которая первая обнаружила тело, и она все это знает. Вся необходимая информация будет дополнительно еще вам предоставлена. Это семейная трагедия», — добавил он.

Коллектив МИД РК скорбит о потере своего коллеги.

«Для нас это был очень большой удар. Еламан характеризовался как ответственный, добропорядочный и отзывчивый человек. Он был профессионалом своего дела, был прекрасным арабистом, был очень популярен в египетских СМИ, очень часто давал интервью, под его авторством в ряде египетских СМИ были опубликованы ряд информационных сообщений и интервью. В системе МИД он работал с 2013 года. С мая 2017 года занимал должность второго секретаря посольства Казахстана по культурно-гуманитарным вопросам. Нареканий со стороны руководства и коллег никогда не было. Мы очень скорбим по этой потере. Поэтому очень прошу все СМИ, всех журналистов и все общество с уважением отнестись к чувствам родных и близких и его коллег. Не располагая информацией, которая не соответствует действительности, воздержаться от публикаций», — резюмировал Смадияров.