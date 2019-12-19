Аналоги международных систем замера грамотности школьников намерены внедрить в РК

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Аналоги международных систем замера грамотности школьников намерены внедрить в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«В рамках программы развития образования на 2020-2025 годы мы намерены усовершенствовать механизм внешнего оценивания. В частности, планируется пересмотреть содержание вопросов, направленных на замер функциональной грамотности, по аналогии с инструментами международных сопоставительных исследований PIRLS, PISA, ICILS и др. Также в целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг планируется усиление квалификационных требований с учетом видов организаций образования (школа, лицей, гимназия, колледж, вуз). Кроме того, будут усовершенствованы критерии оценки организаций образования», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства в четверг.

Вместе с этим в целях выявления и оказания адресной поддержки школ, демонстрирующих низкое качество образовательной деятельности, будет введен институт экспертного обзора качества среднего образования, по результатам которого будут разрабатываться стратегии по улучшению качества образования, включая учебно-методическую поддержку, повышение потенциала педагогов, материально-техническое оснащение. По мнению министра, эта мера также поможет в выравнивании показателей в качестве образования между городом и селом.

Также планируется поэтапное введение лицензирования деятельности дошкольных организаций образования.

«С целью стимулирования роста сети дошкольных организаций и охвата детей с 2011 года отменено лицензирование дошкольных организаций образования. За этот период сеть дошкольных организаций выросла практически в 1,5 раза, при этом частных – более чем в семь раз. Вместе с тем участились случаи критики со стороны общественности в части материально-технической оснащенности объектов образования и качества воспитательного процесса, и мы решили вернуться к лицензированию», — заключил Аймагамбетов.