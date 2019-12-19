Казахстан сталкивается с вопиющим неравенством в уровнях дохода и материального благосостояния

И это особенно актуально в условиях нынешнего транзитного периода, который рядом наблюдателей характеризуется как эпоха дуумвирата неопределенной продолжительности

Издание East Asia Forum в недавнем прошлом опубликовало аналитическую статью старшего научного сотрудника программы «Россия и Евразия» международного фонда «Карнеги» Пола Стронского, в прошлом являвшегося директором департамента России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США, под названием «Integration without liberation in Central Asia» — «Интеграция без освобождения в Центральной Азии».

В ней говорится так: «В связи с президентскими выборами, запланированными на 2020 год, казахское правительство расчищает политическое поле от критиков режима, подстегивая своими такими действиями слухи о том, что Астана перенесет выборы на начало 2019 года.

В возрасте 78 лет президент Назарбаев является единственным лидером, который известен большинству казахстанских граждан, и вопрос о том, сохранится ли стабильность в постназарбаевский переходной период, будет оставаться актуальным, независимо от того, станет ли он снова баллотироваться на высшую государственную должность или нет.

Страна сталкивается с вопиющим неравенством в уровнях дохода и материального благосостояния, и экономические возможности в основном доступны только в крупных урбанистических центрах, миграция из сел в города приводит к вымыванию населения из сельских районов областей и ухудшению городской инфраструктуры в стране.

Этнический казахский национализм в многонациональной республике так же, как национализм по всей Центральной Азии, идет в рост.

Эти факторы могут послужить объяснением тому, отчего же Астана в ходе последних месяцев подвергает преследованиям критиков правительства.

Казахстанский авторитаризм, которому по сию пору был свойственен мягкий характер, похоже, ужесточается по всем фронтам: все большее число людей задерживается или привлекается к суду за относительно незначительную оппозиционную деятельность».

К сожалению, все вышеизложенное похоже на правду. И это особенно актуально в условиях нынешнего транзитного периода, который рядом наблюдателей характеризуется как эпоха дуумвирата неопределенной продолжительности. От того, что прежняя официальная Астана теперь именуется официальным Нур-Султаном, во внутренней политике казахстанского правящего режима мало что меняется.

Иными словами, можно сказать, что описанная экспертом фонда «Карнеги» картина представляет собой более или менее реалистичное отражение положения дел в Казахстане. Сейчас в стране складывается очень и очень непростая социально-экономическая ситуация. К тому же тут вот уже в течение нескольких лет наблюдается ухудшение условий жизни и снижение реальных доходов населения.

В статье Ирины Галкиной под названием «Бедному у нас везде дорога, богачу – у нас везде почет», опубликованной недавно на сайте zonakz.net, излагается следующее: «В 2019 году в Казахстане введен ряд налогов на бедных. На богатых вводить не стали – дескать, общество к этому еще не готово.

Западные страны уже косятся в сторону Казахстана: разрыв между богатыми и бедными растет, богатые становятся богаче, а бедные – беднее…

Министерство национальной экономики радеет не за экономику, а за богачей, и их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».

Понятное дело, что далеко не всем в казахстанском обществе реальность вышеописанного порядка нравится.

Количество людей, в действительности оставшихся без работы и не располагающих стабильным доходом, растет. Национальная валюта все больше и больше обесценивается (в начале апреля прошлого года курс тенге к доллару составлял 318,31:1, а в конце декабря – 380,44:1). Цены на товары и услуги стремительно растут, а зарплаты замерли на уровне 2012-2014 годов.

В этих условиях логично было ожидать, что на уступки должна пойти правящая власть, а не те, кто ее критикует за формирование вышеописанного характера положения дел. Но она вместо смягчения своей позиции и выдвижения позитивных идей пошла на резкое ужесточение давления на своих критиков. Что есть, то есть.

Правящая у нас в стране власть при виде такой реальности и в условиях стремительного таяния своих общественно-политических ресурсов по-прежнему налегает на административно-репрессивные ресурсы и пытается следовать дальше практически все тем же курсом, лишь несколько видоизменив идеологическую риторику.

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