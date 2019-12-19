БРК направил дополнительно Т5,5 млрд на программу льготного автокредитования

Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. АО «Банк развития Казахстана» дополнительно направил Т5,5 млрд банкам второго уровня (БВУ) по программе льготного автокредитования, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») в целях финансирования Программы льготного автокредитования направил банкам второго уровня дополнительно Т5,5 млрд», — говорится в сообщении, размещенном на сайте KASE в четверг.

При этом коммерческие банки получили финансовые средства в следующих объемах: АО «Народный банк Казахстана» – Т2 млрд, ДБ АО «Сбербанк» – Т1,5 млрд, ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» – Т2 млрд.

Напомним, в октябре текущего года АО «Банк развития Казахстана» сообщало о направлении на финансирование программы льготного автокредитования Т14,5 млрд. Тогда транш был распределен между АО «Народный банк Казахстана» (Т4 млрд), ДБ АО «Сбербанк» (Т7,5 млрд) и ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Т3 млрд).