О полном завершении восстановительных работ в Арысе проинформировал Шукеев Токаева

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ — О полном завершении восстановительных работ в Арысе проинформировал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Токаев принял Шукеева. (…) Аким области проинформировал о ходе подготовке к презентации города Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, а также о полном завершении восстановительных работ в Арысе», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Также сообщается, что в ходе встречи главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году.

По словам Шукеева, показатели роста производства в регионе увеличились на 5,5%, сельского хозяйства и инвестиций – на 25%, строительства жилья – на 30%.

«Токаев дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

5 ноября МИА КазТАГ сообщало, что власти намерены выделить министерствам энергетики и индустрии и инфраструктурного развития из резерва кабмина, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, средства в сумме Т831 046 000 для перечисления акимату Туркестанской области в виде целевых трансфертов для строительства инженерной инфраструктуры нового жилого района в Арысе. Отмечалось, что средства планируют выделить на строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого района вдоль трассы областного значения Темирлан – Арыс – Шардара, рядом с Дендпропарком – первая очередь. На первый этап минэнерго тогда планировали выделить из резерва камбина Т153,181 млн, а МИИР на второй этап – Т677,865 млн.

3 декабря МИА КазТАГ сообщало, что средства в сумме Т480 015 000 для перечисления акимату Туркестанской области в виде целевых трансфертов на развитие для строительства очистного сооружения в новом жилом районе Арыса намерены выделить министерству индустрии и инфраструктурного развития из резерва кабмина, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты. Акиму Туркестанской области предстоит в срок до 20 декабря представить в МИИР отчет по целевому использованию выделенных средств.