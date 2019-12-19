Минздрав РК намерен сократить частные расходы казахстанцев на здравоохранение на 12%

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане к 2025 году доля частных расходов населения на здравоохранение снизится на 12% – с 39% до 27%, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В рамках третьей задачи – устойчивое развитие системы здравоохранения, доля частных расходов населения на здравоохранение снизится с 39% до 27%», — сказал Биртанов, представляя проект государственной программы развития здравоохранения до 2025 года на заседании правительства в четверг.

На реализацию госпрограммы из всех источников предусмотрено Т3,18 трлн, на профилактику заболеваний – Т373 млрд, на оказание медицинских услуг – Т2,3 трлн. Общие расходы в системе здравоохранения в течение шести лет составят Т25,8 трлн, общий объем инвестиций в рамках госпрограммы – Т2,8 трлн. Основная часть инвестиций от общего объема – 43% – будет направлена на строительство в регионах крупных многопрофильных больниц с применением механизмов ГЧП.

В результате реализации госпрограммы, расходы на здравоохранение достигнут 5% от ВВП, а расходы здравоохранения на одного человека в год составит Т279 тыс. Будет обновлена инфраструктура здравоохранения.

«Реализация программы позволит достичь четыре целевых индикатора: уровень преждевременной смертности от основных хронических заболеваний снизится до 15,56%, материнская смертность – на 16,7%, младенческая смертность – на 19,4%, самое значимое», — сказал Биртанов.

Финансирование первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения достигнет, по его данным, 60%.

В рамках этой задачи предусмотрено обновление основных средств, возмещение инвестиционных затрат на строительство крупных объектов, совершенствование тарифов. Оснащенность медицинской техники достигнет, по планам минздрава, 100%, уровень износа зданий медицинских организаций снизится до 38%, доля частных инвестиций от общих вырастет до 70%. Объем инвестиций в здравоохранение составит Т2,8 трлн.

Благодаря обновлению инфраструктуры будет реализована программа по строительству сети современных больниц до 2025 года, в соответствии с международными стандартами, и к ней будут привлечены ресурсы частного сектора. В регионах будет построено 19 современных многопрофильных больниц. Таким образом, обновится 50% ключевого коечного фонда.

В эту задачу также включено внедрение проектного управления в здравоохранение и подготовка менеджеров. Предусмотрена проектная работа управляющего совета под руководством заместителя премьер-министра, на региональном уровне – заместителя акима по социальным вопросам, а также руководителя управления здравоохранения региона. В результате доля кредитов составит 70%, доля медицинских организаций с высоким рейтингом по менеджменту достигнет 45%.

По его словам, за предыдущие годы на 30% увеличена заработная плата медицинских работников. В 2,7 раза снижен дефицит медицинских работников. Инвестиции в здравоохранение выросли в 2,5 раза и достигли Т147 млрд. Введены 469 новых медицинских объектов. Во всех медицинских организациях внедрены медицинские информационные системы. В результате улучшены показатели здоровья населения: общая смертность снизилась на 2%, материнская смертность – на 13%, младенческая смертность – на 4%, смертность от туберкулеза – на 41%.