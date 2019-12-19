Заключайте договор и звоните 109

Лайфхак для жителей многоквартирных домов Алматы

Домовая вытяжная вентиляция – регулярная головная боль жителей многоквартирных домов. Особенно, когда дом старый, а этаж первый. Можно заказывать специальные команды «трубочистов», которые работают с вентиляцией за умопомрачительные с точки зрения средней заработной платы суммы. Можно вызывать экипаж ЧС и вас обслужат по прейскуранту «1 погонный метр – 5000 тенге» (тоже очень дорого), а можно заключить Договор со службой спасения города Алматы за 70 тенге в месяц и вызвать тот же самый экипаж.

В нашей квартире проблемы с вентиляцией проявили себя через плесень. Вскоре выяснилось, что внутридомовая вентиляция из кухни тянет слабо, а из ванной комнаты не вытягивает воздух совсем. Дом сравнительно старый – четырехэтажный, постройки шестидесятых годов прошлого века.

Как положено, пошли к руководству ПКСК «Темiржолшы». Там председатель сообщила, что наш дом собрал в свое время подписи жильцов и отказался от услуг ДЧС за 70 тенге с квартиры в месяц, среди которых значилась и прочистка вентиляции. Идея от управления ПКСК звучала так: соберите подписи жильцов и заново заключите договор. В реалиях многоквартирного дома это сложнее, чем переименовать Алматы назад в Алма-Ату. Никакой альтернативы председатель не предложила.

Тогда мы отправились на Байзакова 300 (там в комплексе зданий обитают пожарные и ЧС-ники города) и через пресс-службу вышли на Дмитрия Чухонцева, директора Службы спасения города Алматы. Он сообщил, что аварийно-спасательный отряд действительно может прочистить домовую вентиляцию и стоит это дорого (5000 погонный метр, если шахты отдельно у ванной комнаты и кухни, то метры считаются дважды от квартиры и до чердака).

Директор сразу предложил куда более приемлемый и дешевый вариант. Собственник квартиры может прийти на Байзакова 300 и заключить индивидуальный договор со Службой спасения на оказание услуг. За 70 тенге в месяц хозяин квартиры получает:

Аварийное вскрытие дверей квартиры (утеря ключей, неисправность замков, невозможность самостоятельно открыть вследствие болезней или возраста) – круглосуточно.

Обрезка веток деревьев диаметром до 10 (десяти) см, опасно нависающих на крыши домов, балконы и окна – в светлое время суток, в сухую погоду.

Прочистка вытяжной вентиляции (без демонтажа и монтажа короба вентиляционной шахты) – в светлое время суток, в сухую погоду.

Прочистка ливневой канализации – в светлое время суток, в сухую погоду.

(полностью договор можно найти на сайте http://109-almaty.kz)

Мы поинтересовались, через какое время после заключения договора можно вызывать экипаж на прочистку вытяжной вентиляции. «На следующий день, – ответил г-н Чухонцев. – Мы исходим из того, что раз наша служба честно выполняет свою работу, то и клиенты поступают порядочно».

При заключении договора предупредили, что доступ на чердак дома обеспечивает заказчик. Если нужен демонтаж короба, то проблема тоже решаемая, но при выполнении работ должен находиться представитель КСК.

В пятницу у ПКСК «Темiржолшы» неприёмный день, а значит и на работе никого не было. Тогда мы обратились в аварийную службу, которая работает при КСК. Ее начальник отправил на крышу плотника и тот установил, что демонтаж короба не нужен. Работники «аварийки» тоже считаются представителями КСК, а потому уполномочены присутствовать и принимать решения при спорных моментах.

Решив вопрос с доступом на чердак, в период с 9 до 10 часов в субботу мы позвонили на 109. Заявки на выезды принимаются в этот час. Я сообщил диспетчеру номер договора, а в ответ сказали, что если будут осадки, то экипаж не приедет (в городе собирался выпасть снег), но в любом случае нас известят. Потом диспетчер связалась и предупредила, что через 15 минут ЧС-овцы будут.

Люди приехали, проверили тягу и полезли на чердак. Там опускание специальной «пули» показало, что на глубине 5-6 метров она упирается в какое-то препятствие и не может опускаться ниже. Для установления полной картины ЧС-ники кидали «пулю» и в те шахты, чьи владельцы договора со службой спасения не имеют, но ситуация повторялась – препятствие на указанном уровне было везде. В общем, прочистить вентиляцию не получилось. В акте проделанных работ я хотел написать, что прочистить не удалось из-за неразрешимых технических проблем. Командир экипажа не согласился: «Разломать-то мы технически можем, но нам нужно точно знать ЧТО именно ломать». Поэтому остановились на формулировке «из-за непреодолимых архитектурных проблем».

Командир экипажа посоветовал сходить в Горархитектуру Алматы и взять там план дома (если он есть), чтобы точно знать какая шахта куда выходит и действовать наверняка. Но это уже другая история.

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