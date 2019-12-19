Заключайте договор и звоните 109

Жизнь 166 0
Лайфхак для жителей многоквартирных домов Алматы

Домовая вытяжная вентиляция – регулярная головная боль жителей многоквартирных домов. Особенно, когда дом старый, а этаж первый. Можно заказывать специальные команды «трубочистов», которые работают с вентиляцией за умопомрачительные с точки зрения средней заработной платы суммы. Можно вызывать экипаж ЧС и вас обслужат по прейскуранту «1 погонный метр – 5000 тенге» (тоже очень дорого), а можно заключить Договор со службой спасения города Алматы за 70 тенге в месяц и вызвать тот же самый экипаж.

В нашей квартире проблемы с вентиляцией проявили себя через плесень. Вскоре выяснилось, что внутридомовая вентиляция из кухни тянет слабо, а из ванной комнаты не вытягивает воздух совсем. Дом сравнительно старый – четырехэтажный, постройки шестидесятых годов прошлого века.

Как положено, пошли к руководству ПКСК «Темiржолшы». Там председатель сообщила, что наш дом собрал в свое время подписи жильцов и отказался от услуг ДЧС за 70 тенге с квартиры в месяц, среди которых значилась и прочистка вентиляции. Идея от управления ПКСК звучала так: соберите подписи жильцов и заново заключите договор. В реалиях многоквартирного дома это сложнее, чем переименовать Алматы назад в Алма-Ату. Никакой альтернативы председатель не предложила.

Тогда мы отправились на Байзакова 300 (там в комплексе зданий обитают пожарные и ЧС-ники города) и через пресс-службу вышли на Дмитрия Чухонцева, директора Службы спасения города Алматы. Он сообщил, что аварийно-спасательный отряд действительно может прочистить домовую вентиляцию и стоит это дорого (5000 погонный метр, если шахты отдельно у ванной комнаты и кухни, то метры считаются дважды от квартиры и до чердака).

Директор сразу предложил куда более приемлемый и дешевый вариант. Собственник квартиры может прийти на Байзакова 300 и заключить индивидуальный договор со Службой спасения на оказание услуг. За 70 тенге в месяц хозяин квартиры получает:

Транзитные будни: от Токаева до Эмомали Транзитные будни: от Токаева до Эмомали
2347

Аварийное вскрытие дверей квартиры (утеря ключей, неисправность замков, невозможность самостоятельно открыть вследствие болезней или возраста) – круглосуточно.

Обрезка веток деревьев диаметром до 10 (десяти) см, опасно нависающих на крыши домов, балконы и окна – в светлое время суток, в сухую погоду.

Прочистка  вытяжной вентиляции (без демонтажа и монтажа короба вентиляционной шахты) – в светлое время суток, в сухую погоду.

Прочистка ливневой канализации – в светлое время суток, в сухую погоду.

(полностью договор можно найти на сайте http://109-almaty.kz)

Мы поинтересовались, через какое время после заключения договора можно вызывать экипаж на прочистку вытяжной вентиляции. «На следующий день, – ответил г-н Чухонцев. – Мы исходим из того, что раз наша служба честно выполняет свою работу, то и клиенты поступают порядочно».

«Алматы-2050»: плохо забытое новое «Алматы-2050»: плохо забытое новое
2322

При заключении договора предупредили, что доступ на чердак дома обеспечивает заказчик. Если нужен демонтаж короба, то проблема тоже решаемая, но при выполнении работ должен находиться представитель КСК.

В пятницу у ПКСК «Темiржолшы» неприёмный день, а значит и на работе никого не было. Тогда мы обратились в аварийную службу, которая работает при КСК. Ее начальник отправил на крышу плотника и тот установил, что демонтаж короба не нужен. Работники «аварийки» тоже считаются представителями КСК, а потому уполномочены присутствовать и принимать решения при спорных моментах.

Решив вопрос с доступом на чердак, в период с 9 до 10 часов в субботу мы позвонили на 109. Заявки на выезды принимаются в этот час. Я сообщил диспетчеру номер договора, а в ответ сказали, что если будут осадки, то экипаж не приедет (в городе собирался выпасть снег), но в любом случае нас известят. Потом диспетчер связалась и предупредила, что через 15 минут ЧС-овцы будут.

Люди приехали, проверили тягу и полезли на чердак. Там опускание специальной «пули» показало, что на глубине 5-6 метров она упирается в какое-то препятствие и не может опускаться ниже. Для установления полной картины ЧС-ники кидали «пулю» и в те шахты, чьи владельцы договора со службой спасения не имеют, но ситуация повторялась – препятствие на указанном уровне было везде. В общем, прочистить вентиляцию не получилось. В акте проделанных работ я хотел написать, что прочистить не удалось из-за неразрешимых технических проблем. Командир экипажа не согласился: «Разломать-то мы технически можем, но нам нужно точно знать ЧТО именно ломать». Поэтому остановились на формулировке «из-за непреодолимых архитектурных проблем».

Командир экипажа посоветовал сходить в Горархитектуру Алматы и взять там план дома (если он есть), чтобы точно знать какая шахта куда выходит и действовать наверняка. Но это уже другая история.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

Похожие материалы:

  1. Казахстан ратифицировал поправки в договор с Кыргызстаном о пунктах пропуска на госгранице
  2. Официальные рыночные курсы инвалют на 11 декабря установил Нацбанк Казахстана
  3. Официальные рыночные курсы инвалют на 13 декабря установил Нацбанк Казахстана
  4. Официальные рыночные курсы валют на 14 декабря установил Нацбанк Казахстана
  5. Официальные рыночные курсы валют на 30 ноября-3 декабря установил Нацбанк Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...