800 школ планируют построить в Казахстане к 2025 году

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. 800 школ планируют построить в Казахстане в рамках программы развития образования на 2020-2025 годы, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Согласно прогнозу, к 2025 году дефицит школьных мест составит около 500 тыс. Для решения проблемы школы будут строиться за счет государственного и частного сектора. Планируется строительство 800 новых школ более чем на 650 тыс. мест за счет госбюджета и привлечения частных инвестиций. Для этого будет выделено Т876 млрд, в результате чего будет решен вопрос дефицита мест и трехсменных школ», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства в четверг.

Также в бюджете предусмотрено Т80 млрд для строительства 724 спортивных залов в школах с контингентом более 150 учащихся. В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» по поддержке сельских школ планируется выделение Т53 млрд на строительство 114 интернатов для сельских опорных школ, в рамках программы «Жас маман» будет обновлена материально-техническая база 180 колледжей, для чего из бюджета выделяется Т58 млрд.

Говоря о финансировании высшего образования, глава МОН сообщил, что со следующего года предусмотрено увеличение стоимости государственного образовательного гранта до Т900 тыс., на что из бюджета будет выделено Т244 млрд.

«Это позволит существенно повысить заработную плату профессорско- преподавательскому составу вузов и работникам высшего образования, предоставить социальные пакеты, обновить и укрепить материально-техническую и учебно-методическую базы вузов, а также их кадрового потенциала. Эти меры направлены на мотивацию профессорско- преподавательского состава к повышению качества обучения», — полагает министр.

Вместе с этим Аймагамбетов добавил, что для создания в 10 университетах Центров академического превосходства из бюджета будет выделен Т21 млрд.