На 100% увеличится зарплата педагогов в Казахстане в течение четырех лет – МОН

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. На 100% увеличится зарплата педагогов в Казахстане в течение четырех лет, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Программой развития образования на 2020-2025 годы предусмотрено, что зарплата педагогов будет расти ежегодно и в течение четырех будет увеличена на 100%. Плюс к этому будет внедрена система нормирования труда педагогов, аттестации руководителей, педагогов детских садов, школ, организаций дополнительного образования и колледжей», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства в четверг.

Также глава МОН РК сообщил, что стоимость госзаказа в детских садах будет увеличена с Т18 тыс. до Т30 тыс.

Отдельно министр остановился на повышении статуса преподавателей технического и профессионального образования (ТиПО).

«По аналогии со средним образованием будет обновлена система присвоения квалификационных категорий для педагогов технического и профессионального, послесреднего образования. Для решения нехватки мастеров производственного обучения будут приняты меры по стимулированию привлечения специалистов с производства путем организации курсового обучения, доплаты за квалификационный разряд, учета производственного стажа при установлении заработной платы. Будут предусмотрены механизмы оплаты труда и доплат руководителям организации ТиПО с учетом контингента обучающихся, квалификационной категории», — уточнил Аймагамбетов.