Т505 тыс. составит средняя зарплата врача в Казахстане к 2025 году – Биртанов

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т505 тыс. составит средняя зарплата врача в Казахстане к 2025 году, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В 2025 году соотношение средней зарплаты врача к средней по экономике будет превышать 2,5 раза и составит Т505 тыс. На 13% увеличится обеспеченность сел медработниками», — сказал Биртанов, представляя проект государственной программы развития здравоохранения до 2025 года на заседании правительства в четверг.

Первой задачей новой программы будет задача формирования у населения приверженности здоровому образу жизни. В этой связи будет снижено потребление соли на 31%, курение – на 13,6%, потребление алкоголя – на 16%. Охват граждан, занимающихся физкультурой и спортом, достигнет 36%. Заболеваемость ожирением среди детей снизится на 8%. В результате будет увеличен охват лечением лиц, страдающих ВИЧ, на 29%, снижена смертность от ДТП на 24%, от отравлений – на 10%, заболеваемость туберкулезом – на 9%.

В рамках этой задачи также особое внимание будет уделено профилактике заболеваний с акцентом на детей и подростков. В результате реализации запланированных мероприятий на 16% увеличивается количество посещений поликлиник, на 4% снизится смертность от самоубийств подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Вторая задача – повышение качества медпомощи, которая предусматривает повышение зарплаты медработников и социальной поддержки, страхование ответственности врачей и их переход на лицензирование, появление новых рабочих мест, международные стандарты подготовки медработников и клинические и биомедицинские исследования. На направление развития человеческого капитала предусмотрено совершенствование профессионального развития, развития рынка биомедицинских исследований, коммерциализация внедрения персонализированной медицины. Кроме того, запланировано повышение статуса работников через увеличение заработной платы.

Также запланировано расширение педиатрической, реабилитационный и других служб, совершенствование лекарственного обеспечения. Предусматривается увеличение удовлетворенности пациентов качеством медпомощи до 65%.

В рамках второй задачи программы предусматривается дальнейшее развитие информационных систем, внедрение инструментов бизнес-интеллекта, развитие дистанционной медицины, внедрение новых подходов в статистике. Доля медорганизаций с информационной платформой составит, по планам министерства, 90%.

Цель программы – развитие качественного и доступного здравоохранения. Она будет достигнута посредством решения трех задач по девяти основным направлениям.