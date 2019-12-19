Разрыв в качестве школьного образования между городом и селом в РК составляет восемь баллов

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школьниками составляет восемь баллов, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Результаты внешней оценки учебных достижений (ВОУД) года показывают разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школьниками в среднем на восемь баллов. Результаты международных сопоставительных исследований PISA показывают аналогичные данные. В PISA-2018 приняли участие 16 986 обучающихся из 497 школ страны. По результатам PISA-2018 у казахстанских школьников разрыв в качестве образования между городом и селом составил от 22 до 37 баллов», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства в четверг.

По его словам, в настоящее время проведен анализ, что в конечном итоге влияет на качество образования.

«В республике 75% школ являются сельскими, в том числе 40% составляют малокомплектные школы (МКШ). В сельских школах (5225), особенно МКШ (2819), не хватает квалифицированных кадров. Еще один фактор низкого качества в сельских населенных пунктах – небольшой контингент учащихся, и как следствие, их обучение в совмещенных классах-комплектах (6518 совмещенных классов-комплектов), отсюда низкая заработная плата педагогов», — поделился глава МОН результатами анализа.

Проблему дефицита кадров МКШ, по мнению Аймагамбетов, позволит решить дополнительное финансирование, которую предлагается рассмотреть отдельно в рамках новой госпрограммы развития образования на 2020-2025 годы.