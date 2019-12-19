На 18,5 млн тонн планируется увеличить мощность КТК на казахстанском участке

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. На 18,5 млн тонн до 2024 года планируется увеличить мощность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на казахстанском участке: с сегодняшних 54 млн тонн до 72,5 млн тонн.

«Ожидая увеличение добычи нефти в среднесрочной перспективе, был инициирован и поддержан проект увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума на казахстанском участке до 72,5 млн тонн в год (сегодня мощность 67 млн тонн, на казахстанском участке – 54 млн тонн в год)», — заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК в четверг.

Он добавил, что проект заключается в устранении узких мест и увеличении мощности главного экспортного маршрута страны, в том числе для Тенгиза до 43,5 млн тонн в год (сегодня – 36 млн тонн в год).

«В рамках улучшения транспортных маршрутов внутри республики на нефтепроводе Кенкияк-Атырау реализуется проект реверса, который позволит увеличить поставки нефти до 6 млн тонн в год (сегодня техническая возможность только до 1 млн тонн) с западного Казахстана на Шымкентский и Павлодарский НПЗ», — отметил Магауов.