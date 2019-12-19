Уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией и газом поручил Токаев Ногаеву

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Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ — Уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией и газом поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев возглавившему министерство энергетики РК Нурлану Ногаеву, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства принял Ногаева. В ходе встречи (…) Токаев напомнил о важности целей и задач, стоящих перед министерством энергетики, а также поручил уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией, газом и теплом», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Также сообщается, что рассмотрены вопросы взаимодействия с крупными мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.

«По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 декабря Канат Бозумбаев назначен помощником президента РК, и освобожден от должности министра энергетики РК, которую занимал с марта 2016 года.

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Позднее сообщалось, что перенесенная операция названа причиной смены должности экс-министра энергетики РК Каната Бозумбаева.

В этот же день Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК и освобожден от должности акима Атырауской области, которую занимал с 26 марта 2016 года, полномочия его были продлены с 17 июня 2019 года.

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