Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Главное судебное разбирательство по делу экс-вице-министров энергетики РК начнется 27 декабря, сообщила пресс-секретарь суда города Нур-Султан Ботагоз Баянова.

«(Главное судебное разбирательство – КазТАГ) назначено на 27 декабря в 10.00. Суд №2 района Байконур (Нур-Султана – КазТАГ). Предварительное (слушание – КазТАГ) вчера началось», — сообщила Баянова в четверг корреспонденту агентства по телефону.

Она уточнила, что на скамье подсудимых по этому делу восемь человек.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах – Т1 млрд, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, якобы совершенном в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбеком. Как утверждали в нацбюро (с июня 2019 года преобразовано в агентство РК по противодействию коррупции), в преступлении якобы участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Кроме того, в начале июня стало известно, что еще одного вице-министра энергетики – Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в причинении государству ущерба на сумму более Т740 млн. По версии следствия, он подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

24 ноября стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 миллионов.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.