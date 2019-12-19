«Стали известны тайные планы Трампа в отношении Казахстана». «Эра «комсомольцев» завершается?». «Образ Казахстана в мире: вчера – «Борат», сегодня – Димаш. Что изменилось?». «Молочный союз предлагает казахстанцам еще пять лет попить некачественное молоко»

Сетевой Казахстан 19 декабря 2019г.

EHONEWS.KZ. «Стали известны тайные планы Трампа в отношении Казахстана» — В Госдепе США прошел закрытый брифинг, посвященный Центральной Азии, где было объявлено, что Дональд ТРАМП намерен в ближайшее время обнародовать свою новую стратегию в этом регионе. Чиновники дипломатического ведомства высоко оценили визит министра иностранных дел Казахстана, который привел к целому ряду договоренностей. В Вашингтоне как раз рассчитывают построить новую ось своего влияния в Центральной Азии, опираясь на Казахстан и Узбекистан. Этот брифинг не случаен, так как пять центральноазиатских государств участвуют в ноябре – декабре в ежегодной дискуссии с Вашингтоном, известной как 5+1, одним из участников которой являются Соединенные Штаты. Этот формат позволяет американцам продвигать свои интересы в этом регионе и привязывать руководство бывших среднеазиатских советских республик к своей колеснице через углубление экономических связей и развитие военно-политического сотрудничества.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2019. Эра «комсомольцев» завершается?» — «Преданный комсомолец», «продукт президента», «один из самых популярных политиков Казахстана» — и это все о нем, об Имангали Нургалиевиче ТАСМАГАМБЕТОВЕ, который освобожден от должности посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста. На фоне событий, связанных с властным транзитом, эта новость, безусловно, не выглядит сенсацией года, но все-таки кажется одним из наиболее знаковых кадровых решений текущего момента. Что в этой истории представляется наиболее важным? То, что решение об уходе на пенсию, вероятнее всего, связано с личным выбором экс-посла в РФ.

Газиз АБИШЕВ – «Калетаева отстранили от идеологии» — Главного по идеологии в Казахстане – первого замглавы АП Дархана КАЛЕТАЕВА — отправили в отставку. Причин несколько, в том числе привычная всем борьба между группировками. О будущем Дархана Калетаева можно будет судить по тому, как быстро и на какую позицию его назначат. Перемещение в кресло Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ вместо отправленного на пенсию Имангали Тасмагамбетова было бы очень выгодным в текущих условиях, подтверждая, что для Калетаева далеко не все потеряно в идеологическом блоке. Направление в акимы можно считать заделом на будущее, ведь для самых важных политических должностей в Казахстане очень важен опыт работы в регионах.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – ««Самрук-Энерго» как зеркало глубоких проблем электроэнергетики» — У АО «Самрук-Энерго» (СЭ) много серьёзных проблем, прежде всего с рентабельностью и с инвестициями в своё развитие. Такое положение вещей может очень быстро привести к катастрофическим последствиям в компании, но прежде всего во всей стране, поскольку СЭ является лидером базовой инфраструктурной отрасли экономики.

«Олжас Худайбергенов о назначении Абылкасымовой: Она обладает достаточной компетенцией» — Назначение Мадины АБЫЛКАСЫМОВОЙ на должность руководителя нового Агентства по регулированию и развитию финансового рынка вызвало неоднозначную реакцию. А для кого-то это было и вовсе неожиданностью.

TIME . KZ . «Ну очень открытый диалог!» — Как алматинка отправила вопрос на блог министру и получила ответ, нарушающий сразу несколько законов. Началось все со стандартного обращения на блог министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА. Председатель общественного объединения инвалидов Галия ТОБАТАЕВА решила узнать у главного врача Казахстана, должны ли граждане платить за рентгеновский снимок. Мелочь вроде, но для нее — вопрос принципиальный. Если услуга входит в перечень тех, что государство предоставляет бесплатно, какого рожна пациенты должны раскошеливаться?

Петр СВОИК – «Кто тут пострадавший?» — Родной Молочный союз предлагает казахстанцам еще пять лет попить некачественное молоко. Молочный союз Казахстана поддержал отсрочку принятия технического регламента Таможенного союза “О безопасности молока и молочной продукции” аж до 2025 года. Причина более чем объективная — неготовность отрасли. То есть молокозаводы вроде бы и готовы, но до 70 процентов молока поступает от личных подсобных хозяйств, где сложно отследить качество и безопасность продукта.

«Проектно-сметная мистификация» — Крупнейший вуз страны ещё семь лет назад заплатил 6 миллионов долларов за разработку проектов, но они не построены до сих пор. В начале декабря вице-премьер Бердыбек САПАРБАЕВ провел расширенное заседание комиссии по оптимизации высших учебных заведений страны и жестко раскритиковал вузы. Каждый четвертый казахстанский выпускник не может найти работу, что лучше всего иллюстрирует качество образования. Особенно много претензий прозвучало в адрес частных учебных заведений. Однако и работа государственных вузов вызывает вопросы. В распоряжении редакции газеты “Время” оказались документы, раскрывающие совершенно удивительную историю о том, как тратят деньги налогоплательщиков в КазНУ имени аль-Фараби, выделенные на возведение новых объектов университета.

CAMONITOR . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Законы РК о партиях и о выборах: что в них пора менять?» — На пятницу, 20 декабря, назначено второе заседание Национального совета общественного доверия (НСОД). Повестка пока не объявлена, но, полагаю, большинство казахстанцев ждет от него начала реального движения к демократизации политической системы в стране. И важнейшее значение здесь имеет пересмотр законов, касающихся партийного строительства и организации выборов. Как сообщили некоторые члены совета, они уже направили в секретариат НСОД свои предложения по этому поводу. Но что мы получим «на выходе»?

AZATTYQ . ORG . «Инициативы по созданию партий и обещания. Что за ними стоит?» — После состоявшихся в июне этого года президентских выборов озвучено несколько инициатив по созданию политических партий. Активисты говорят о разработке программ, которые нацелены на изменение политической системы Казахстана. Активист, который поддерживает запрещенное и признанное «экстремистским» движение, скептически относится к планам по созданию партий.

EXPRESS — K . KZ . «История Казахстана уникальна отсутствием войн на религиозной почве» — Акмарал БАТАЛОВА – единственный казахстанский журналист, посетившая Сирию за годы войны, которая полыхала в этой стране. Она изучает конфликт изнутри, пишет обзорные статьи по Астанинскому процессу и снимает документальные фильмы, затрагивающие проблемы беженцев, терроризма и радикализма. В своих работах она одновременно освещает точки зрения как вооруженной оппозиции, так и сирийского правительства. Баталова уже стала обладателем премии международной организации WinTrade, а буквально на днях Министерство обороны России вручило ей почетную грамоту за объективное освещение сирийских событий. Ниже мы приводим эксклюзивную статью Акмарал Баталовой об уроках сирийского конфликта.

«Жертвы квартирных аферистов обратились к президенту» — Пострадавшие от квартирных мошенников павлодарцы обратились к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с просьбой о помощи. Жертвы аферистов обвиняют чиновников в халатности, из-за которой лишились жилья. «Ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками государственных органов устраняется сейчас за наш счет. Мы ничего не просили у государства, купили квартиры за свои деньги. Так почему сегодня в нашем цивилизованном государстве вопросы решаются такими жестокими по отношению к простым гражданам методами?» – задается вопросом пострадавшая от рук аферистов Макпал МЕЙРАМОВА.

KURSIV . KZ . «Врачи павлодарского кардиоцентра не согласны с реформами Минздрава» — Сотрудники Павлодарского областного кардиологического центра выступили против задуманной чиновниками реорганизации. Согласно ей учреждение станет отделением многопрофильной городской больницы. Утрата статуса и самостоятельности, по мнению медиков, приведет к снижению уровня оказываемой пациентам помощи. Представители госорганов подозревают, что суть конфликта кроется в другом.

«Казахстанцы стали больше есть кроликов» — Вложения в разведение кроликов считаются одними из самых выгодных в мире. Этот бизнес дает до 80% чистого дохода. Однако в Казахстане он развит слабо, кролиководство даже не выделено отдельной отраслью сельского хозяйства.

RATEL . KZ . Азиза ШУЖЕЕВА — «В схему «Саке – Маке – Баке» женщины не вписываются» — Представляя большую часть населения Казахстана, женщины во власти не имеют даже 1/3 голосов. Не знаю, как Казахстан движется к цели попасть в 30-ку развитых государств мира, но в рейтинге Глобального индекса гендерного развития Всемирного экономического форума наша страна уверенно спускается вниз. С 32-го места мы упали на 60-е, и это, я думаю, не предел.

365 INFO . KZ . «Образ Казахстана в мире: вчера – «Борат», сегодня – Димаш. Что изменилось?» — На днях состоялся ошеломительный концерт Димаша в США. Казахстанскому певцу рукоплескала арена Barclays – одна из самых престижных концертных площадок в мире. Миллионы казахстанцев присоединились к этой овации. Но, увы, мало кто знал, что всё это стало возможным благодаря тихой, неслышной, никак и нигде не афишируемой работе десятков людей в министерстве культуры нашей страны. Да, сегодня Димаш КУДАЙБЕРГЕН – гордость Казахстана. Так должно быть. Казахстан должны узнавать в мире, и узнавать в положительном ключе, по таким образам как Димаш. Но как на практике решаются задачи продвижения имиджа страны, от кого это зависит? Кто вывел Димаша на большую сцену? Обо всём этом рассказала директор департамента по делам культуры и искусства Кумис СЕИТОВА.

KP . KZ . «Бибигуль ТУЛЕГЕНОВА: «Давайте радоваться успехам друг друга»» — «Казахской соловушке», народной любимице Бибигуль Ахметовне ТУЛЕГЕНОВОЙ 16 декабря исполнилось 90 лет. Основное, самое торжественное чествование выдающейся певицы прошло накануне юбилея в Нур-Султане на сцене «Астана Опера». Обладательница восхитительного сопрано лично выступила в бенефисе, организованном в ее честь.

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