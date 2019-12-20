Безубыточная цена на газ простимулирует развитие рынка газомоторного топлива – Ногаев

Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Установление безубыточной цены на газ для производства компримированного и сжиженного природного газа позволит простимулировать развитие рынка газомоторного топлива, считает министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Утверждаемые государством цены значительно ниже себестоимости газа, что является сдерживающим фактором для развития газовой отрасли. С другой стороны, отказ от госрегулирования приведет к резкому росту цен на газ. В этой связи, с целью стимулирования нефтегазохимии выработан механизм установления цен товарного газа для таких проектов по формуле: себестоимость поставки газа плюс минимальная норма рентабельности национального оператора (7%). Установление безубыточной цены на газ для производства компримированного и сжиженного природного газа позволит стимулировать развитие рынка газомоторного топлива и является одним из условий успешной реализации программа развития применения природного газа в качестве моторного топлива», — сказал Ногаев на заседании сената в ходе презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения» в пятницу.

Он напомнил, что данная программа была принята в 2018 году и предполагает к 2022 году перевести муниципальный автопарк (12 тыс. единиц) в газифицированных регионах страны (Алматы, Алматинская область, Шымкент, Туркестанская область, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) на компримированный газ. Ее реализация, по словам министра, позволит снизить экологическую нагрузку, оптимизировать затраты автотранспортных средств, создать новые рабочие места.

Также глава минэнерго сообщил, что законопроектом предусматривается установление цены на газ на долгосрочный период для привлечения инвестиций в строительство газовых электростанций.

«Несмотря на общий профицит электроэнергии, в Казахстане в настоящее время имеется недостаток регулирующих мощностей, способных маневренно восполнять дефицит в энергосистеме. Это обусловлено тем, что около 70% электрической энергии вырабатываются угольными электростанциями, которые не предназначены для регулирования энергосистемы. Законопроектом предусматривается установление цены на газ на долгосрочный период для привлечения инвестиций в строительство таких маневренных станций. Цена на газ для новых электростанций будет формироваться на уровне подзаконного акта министерством энергетики», — уточнил Ногаев.

В минэнерго заверяют, что данные меры в законопроекте позволят обеспечить газом стратегически важные инвестиционные проекты по производству продуктов нефтегазохимии с высокой добавленной стоимостью, сохранить стабильное газоснабжение внутреннего рынка по сдерживаемым ценам и повысить энергетическую безопасность страны.

По итогам заседания сенаторы решили вернуться к законопроекту во втором чтении.