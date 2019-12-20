Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Движение на двух участках трассы Алматы–Екатеринбург ограничили для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с погодными условиями (дождь, гололед) на автодороге Екатеринбург–Алматы км 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до города Жаксы, км 835-856, участок от села Чистополье до границы Акмолинской области ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении в пятницу.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также на мобильный телефон диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 744 47 77.