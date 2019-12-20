На 7% могут подорожать ж/д билеты с 1 февраля – КТЖ

Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 7% могут подорожать ж/д билеты с 1 февраля, сообщил заместитель председателя правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) Серик Абденов.

«Вопрос цены достаточно актуальный вопрос, поскольку мы постоянно развиваемся, мы не можем стоять на месте. Мы должны развивать парк, обновлять вагоны. Мы несем различные расходы, и источником доходов является только лишь пассажирский билет. Поэтому в связи с тем, что нам нужно возвращать долги по кредитам за покупку, например, пассажирских вагонов. Это требует ежегодного повышения хотя бы на уровне. В этом году мы в октябре месяце повысили на 10%. Нам повысили на 10%. Почему на 10? Изначально планировалось – с начала года 7% повышение, но в конце года нам повысили на 10%. На следующий год мы также просим, обратились с заявкой по повышению на 7% – на уровне инфляции с 1 января. Но, по неофициальным данным, нам с 1 февраля лишь будут одобрять», — сообщил Абденов в кулуарах сената в пятницу.

При этом он уточнил, что не может однозначно говорить о повышении тарифов – «это же министерство определяет по социально-значимым маршрутам».

«Если не повышать тарифы на билеты, то нам необходимо Т2,8 млрд (субсидий – КазТАГ) на следующий год», — добавил замглавы КТЖ.

Абденов сообщил, что повышение тарифов необходимо для покупки новых вагонов.

«Это наша просьба. Вот смотрите, у нас достаточно напряженный маршрут – западное направление, алматинское направление. По этим маршрутам в основном буду направляться. Сегодня, например, мы уже 63 вагона купили этим летом – мы их направили на западное направление. Потом, вы же понимаете, чудес же не бывает, мы же должны возвращать по этим долгам. Эти же вагоны не бесплатно к нам приходят. Соответственно, мы должны нести расходы, а других источников дохода, кроме как цена билета, у нас нету. Но увеличивать совсем без учета цен на рынке мы тоже не можем. У нас нет таких билетов, которые не могут быть куплены населением, которые выше, чем авиа», — добавил он.

Абденов также сообщил, что тарифы на пассажирские билеты утверждает министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.