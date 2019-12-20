Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — На 20 тыс. сократят квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент агентства.

«По моему поручению в прошлом месяце была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу. За это время проинспектировано 95 компаний, выявлено 930 фактов нарушений. Будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Сокращение составит около 40% – с 49 тыс. в 2019 году до 29 тыс. в 2020 году. Все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены ежегодными проверками», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Также он сообщил, что «будут пересмотрены правила установления квоты на иностранную рабочую силу и правила выдачи разрешений».

«Будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по 4-ой категории, а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах», — отметил Токаев.