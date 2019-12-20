Субсидирование пассажирских ж/д перевозок станет прозрачным – Атамкулов

Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. С внедрением нового механизма субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок станет прозрачным, уверен министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«В настоящее время пассажирские перевозки субсидируются из государственного бюджета, и из доходов за счет грузоперевозок АО «Нацкомпания «Казахстан темир жолы» (НК «КТЖ»). Субсидии получает АО «Пассажирские перевозки». В данной схеме отсутствует централизация и прозрачность распределения денежных потоков. Для того, чтобы сделать систему прозрачной, законопроектом планируется создание отдельного предприятия, представляющего услуги локомотивной тяги. Это позволит увидеть реальные затраты на пассажирские перевозки, в результате изменений повысится прозрачность распределения государственных субсидий», — сказал Атамкулов на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам железнодорожного транспорта» в пятницу.

Сегодня, по данным МИИР, из республиканского бюджета субсидируется 58 пассажирских маршрутов, из местного – 29. Общая сумма субсидий в текущем году составила Т36 млрд. Еще Т100 млрд выделяет на субсидии пассажирских перевозок АО «НК «КТЖ».