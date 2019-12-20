Вдвое увеличить налоги на неиспользуемые земли предложил Токаев

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Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — Вдвое увеличить налоги на неиспользуемые земли предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Необходимо увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз. Требуется также обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с текущих двух лет до одного года», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Он отметил, что «в сфере государственного контроля за использованием сельхозземель давно назрела острая необходимость внедрения современных методов контроля на основе новейших технологий».

«Я подписал закон, предусматривающий проведение дистанционного зондирования земель», — сказал Токаев.

Напомним, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании парламента, поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов».

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