Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 21 декабря. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,3, а продажи – Т384,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 383,9, а продают по Т385,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,5 , а продажи – Т384,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т382,99.

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