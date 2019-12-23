«Преданный комсомолец», «продукт президента», «один из самых популярных политиков Казахстана»

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Сетевые СМИ о пенсионере Имангали Тасмагамбетове

Елена ТУМАШОВА — «Уход на пенсию Имангали Тасмагамбетова стоит особняком от назначений» — Последние кадровые назначения, которые Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал 18 декабря, можно назвать весьма интересными, считает политолог Расул ЖУМАЛЫ.

«Несколько особняком от назначений стоит уход на пенсию Имангали Тасмагамбетова. С формальной стороны, с точки зрения закона, все приличия соблюдены – человек достиг пенсионного возраста, почему бы не отправить его на пенсию? Но с практической стороны появляется вопрос: почему в его отношении это сработало, а в отношении 65-70-75-летних чиновников, министров, акимов, депутатов эта норма не работает? Почему такой избирательный подход? Мне кажется, уполномоченные органы, тот же Конституционный суд, должны давать какие-то пояснения на этот счет», – комментирует Расул Жумалы.

««Продукт Назарбаева»: чем будут вспоминать «пенсионера» Тасмагамбетова» — Самые значимые моменты карьеры популярного политика. «Колода» должностей, которые занимал Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ после ухода из педагогики (по образованию учитель географии), весомая. Он возглавлял комсомол КазССР и Госкомитет по делам молодёжи, правительство и Министерство обороны, южную и северную столицы. Какими делами отметился ушедший на покой политик?

18.02.1999-14.12.2000 — аким Атырауской области — Когда Тасмагамбетов был «нефтяным» акимом, цены на чёрное золото ещё не достигли пика и до запуска Кашагана было много лет. Поэтому больше всего за тот период он запомнился своим признанием в интервью «Деловому обозрению Республика»: «Я бы никогда не стал сегодняшним Тасмагамбетовым, если бы не президент. Даже то, что я могу сегодня высказывать собственные суждения, иногда вразрез правительству — это результат воспитательного эффекта, вложенного в меня президентом. Я очень много работал рядом с ним и научился у него собственным оценкам ситуации. … Поэтому я — продукт Назарбаева».

28.01.2002-11.06.2003 — премьер-министр — На посту главы правительства Тасмагамбетов «прогремел» своей добровольной отставкой. Как он сам писал в послании парламенту, отставка была «связана с ситуацией вокруг Земельного кодекса», точнее — с введением частной собственности на землю. Парламент был против, премьер — за. В итоге был поставлен вопрос о доверии правительству, и мажилис проголосовал против. «…Я как руководитель Правительства принципиально не согласен с допущенными грубейшими нарушениями процедуры голосования. Подсчёт голосов был произведен без участия членов счетной комиссии — коллег из Сената. Из этого следует вывод о том, что итоги голосования в Мажилисе были фальсифицированы», — писал тогда Тасмагамбетов…

Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
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Кроме Имангали Тасмагамбетова, ранее в отставку в связи с достижением пенсионного возраста в последнее время были отправлены Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ (с поста руководителя администрации президента), Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ (посол Казахстана в Беларуси).

Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ«Имангали Тасмагамбетов отметил день рождения в Мекке» — Посол Казахстана в России Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ встретил свое 63-летие, 9 декабря, в Мекке, передает BaigeNews.kz. Фотографии Тасмагамбетова с этой поездки первыми разместили пользователи Instagram. На снимках именинник запечатлен в мечети Аль-Харам, во внутреннем дворе которого находится священная Кааба. «Достигнув возраста пророка, 63 лет, Имангали-ага побывал в священной Мекке и стал гостем Аллаха. Желаем исполнения ваших желаний«, — говорится в публикации. Имангали Тасмагамбетов вместе с остальными паломниками совершил умру. В комментариях под публикацией пользователи социальных сетей поздравляют политического долгожителя с днем рождения, оставляют хорошие пожелания и восхищаются духовностью посла.

«Тасмагамбетову – 63. Стоит ли продлевать срок годности «продукту Назарбаева»?» — Собственно говоря, этот политик, которого во властный круг ввел Нурсултан НАЗАРБАЕВ, всегда считался негласным «престолонаследником». В разные годы ему приписывали участие в головокружительных комбинациях, конечная цель которых – пост № 1. А лет 10 назад одна известная оппозиционная журналистка прямо написала: Тасмагамбетов (тогда аким Астаны) приехал на свою малую родину в Атырау, где в кругу доверенных людей якобы заявил: «В 2012 году следующим президентом буду я, а потом – Тимур Кулибаев».

Примерно в это же время, в 2010 году тогдашний аким Атырауской области сказал о своем многолетнем патроне: «Я бы никогда не стал сегодняшним Тасмагамбетовым, если бы не президент. Даже то, что я могу сегодня высказывать собственные суждения, иногда вразрез правительству — это результат воспитательного эффекта, вложенного в меня президентом. Я очень много работал рядом с ним и научился у него собственным оценкам ситуации. Когда от него в центре, в Союзе, ждали одного; он поступал совершенно по-другому. И оказывалось, что во многих ситуациях он прав, потому что он не следовал просто эмоциям, а учитывал реальную ситуацию, которая происходила в Казахстане. Поэтому я — продукт Назарбаева».

Именно последнюю фразу, вырвав из контекста, недоброжелатели «Таса» припоминали ему к месту и не к месту. Между тем, он – один из немногих (если не единственный), кто не только не предавал своего «продюсера», но еще и ложился за него на амбразуру – причем, не раз. Это, заметим в скобках, следствие того, что на заре независимости Тасмагамбетов был помощником президента, его в буквальном смысле слова камердинером и адъютантом. Возможно, поэтому он лучше многих умел не только предугадывать тайные желания и цели патрона, но и доносить эти месседжи до других, когда самому Назарбаеву это было не с руки.

«Она одна такая, безотказная…» «Она одна такая, безотказная…»
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К примеру, в 2002 году именно Тасмагамбетов – тогда премьер-министр – выступил в парламенте с «ответкой» оппозиции, обвинившей президента в коррупционных схемах и миллиардных суммах на зарубежных банковских счетах. «Президент не имеет зарубежных счетов – он просил передать вам это» — сказал он тогда в ответ на запрос депутата Толена ТОХТАСЫНОВА. В разгар международного скандала по поводу «казахгейта» такое заявление могло стоить репутации и карьеры.

Собственно говоря, карьерой Тасмагамбетову все-таки пришлось пожертвовать год спустя, поставив перед парламентом вопрос о доверии своему правительству. Так исчез премьер-министр Тасмагамбетов. Зато появился Земельный кодекс, отвергнутый большинством депутатов, но все же ставший законом.

Не удивительно, что «Тасу» позволялось многое, в том числе – выбирать варианты продолжения своей карьеры. Просился в Алматы — назначили, захотел перебраться «ближе к телу» — уехал акимом в Астану. Да и послом, как говорят осведомленные люди, попросился сам, когда узнал, что транзит власти уже запущен – в обход его персоны.

Так что, теперь перед президентом Токаевым встает непростая дилемма: оставить Тасмагамбетова в обойме – значит, иметь под боком потенциального соперника, к тому же, самостоятельного в суждениях и в действиях; отправить на пенсию – вызвать нежелательное напряжение как внутри элитных групп влияния, так и в обществе, значительная часть которого явно симпатизирует этому политическому тяжеловесу. К тому же, Тасмагамбетов успел побывать всем – трижды акимом, дважды вице-премьером и наконец премьер-министром. Не работал он только в парламенте, куда, по его собственному признанию, никогда и не стремился. «Даже если останусь без работы, и мне предложат пойти в парламент, я откажусь» — сказал он однажды и вряд ли передумает.

Хотя сегодня, в условиях не признаваемого, но очевидно существующего двоевластия, как говорится, возможны варианты. Скажем, в феврале на съезде партии Nur Otan ее лидер может объявить о назначении своего любимца своим первым заместителем, и обставить это так, что его верный «оруженосец» не сможет отказаться. Такой ход сильно изменит сегодняшнюю конфигурацию власти и главное — позволит партии первого президента прийти к парламентским выборам (которые, скорее всего, состоятся уже весной) во всеоружии.

Если завтра война… Если завтра война…
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Кстати сказать, это был бы сильный ход для партии власти, которая сегодня явно поистрепала свои крылья.

Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2019. Эра «комсомольцев» завершается?» — «Преданный комсомолец», «продукт президента», «один из самых популярных политиков Казахстана» — и это все о нем, об Имангали Нургалиевиче ТАСМАГАМБЕТОВЕ, который освобожден от должности посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста.

На фоне событий, связанных с властным транзитом, эта новость, безусловно, не выглядит сенсацией года, но все-таки кажется одним из наиболее знаковых кадровых решений текущего момента. Что в этой истории представляется наиболее важным? То, что решение об уходе на пенсию, вероятнее всего, связано с личным выбором экс-посла в РФ.

63 года для политика такого уровня и масштаба – возраст «мужания», а не «покоя». Следовательно, появилась иная мотивация, иные устремления, не связанные с перемещением по кадровой вертикали или горизонтали Акорды. Хотя за время своей политической карьеры Тасмагамбетову довелось побывать едва ли не на всех значимых государственных постах – от акима до дипломата. И как «верный солдат» Президента на каждом новом месте он демонстрировал максимальный уровень самоотдачи.

Пенсионер Тасмагамбетов? В это обстоятельство, признаюсь, верится менее всего. Сгусток энергии не может обратиться в тихого и созерцательного философа, где-нибудь в отдаленном ауле Атырауской области. Поэтому вполне допускаю, что оставив государственную службу, Имангали Нургалиевич рано или поздно постарается обрести себя в жизни общественной. В каком качестве? Учитывая темп перемен, происходящих в стране, круг вероятных возможностей исключительно широк.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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