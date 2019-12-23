«Глава государства поручил соответствующим госорганам подготовить решения об отмене смертной казни в стране, декриминализировать наказание за клевету, реформировать казахский язык, а также создать институт парламентской оппозиции»

Сетевой Казахстан 23 декабря 2019г.

AZATTYQ . ORG . ««Косметические изменения» vs «шаги к реформам». Мнения о токаевском совете» — На заседании «совета общественного доверия» 20 декабря в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с несколькими предложениями, в том числе об изменении порядка проведения мирных собраний и требованиях к регистрации партии. Некоторые активисты называют инициативы Токаева попыткой властей ограничиться «косметическими изменениями», а члены совета — «шагами к реформам».

««Продукт» Назарбаева вышел на пенсию. Что ждет Имангали Тасмагамбетова?» — Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, пробившийся из комсомольской организации на вершину власти, – человек, который активно участвовал в укреплении авторитарной власти в независимом Казахстане и занимал посты акима, министра, премьер-министра, – освобожден от должности посла в России с формулировкой «в связи с достижением пенсионного возраста». Некоторые эксперты считают, что пенсионера с политическими амбициями власти постараются держать поближе к себе.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2019. Погадай нам на посла!» — Торжественный уход Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА на пенсию породил в казахстанском экспертном сообществе новый гадательный трек – кто будет следующим послом в Российской Федерации. Тема, на самом деле, далеко не вторична по отношению к прочим кадровым решениям Акорды, поскольку портретный ряд бывших Амбассадоров на втором этаже дипмиссии в Москве ясно указывает – здесь нет случайных людей, а только и исключительно политические тяжеловесы. Если оценить шорт-лист претендентов на посольскую должность через призму публикаций телеграмм-каналов, то картина получается пестрая и разнородная: Дархан КАЛЕТАЕВ, Канат БОЗУМБАЕВ, Карим МАСИМОВ, Бердибек САПАРБАЕВ. Список явно составлялся случайным способом, без какой-либо даже самой приближенной инсайдерской информации. Кого-то в него внесли по принципу — «близок к Кремлю», кого-то просто потому, что статусная фигура.

TIME . KZ . «Единство — в многообразии» — В Нур-Султане состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия (НСОД), в ходе которого Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал ряд важных заявлений. Глава государства поручил соответствующим госорганам подготовить решения об отмене смертной казни в стране, декриминализировать наказание за клевету, реформировать казахский язык, а также создать институт парламентской оппозиции.

«Рецепты для здоровья и ума» — Минздрав и Минобр обещают всего за пять лет научить казахстанцев, как не пить, не курить, детям знания дарить. Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ пообещал снизить в течение пяти ближайших лет потребление соли в стране на треть, а популярность алкоголя среди населения, то бишь его потребление, на 16 процентов. В свою очередь главный педагог страны Асхат АЙМАГАМБЕТОВ заверил, что за это же время обеспечит охраной все школы и детсады, а также научит всех учащихся искусству спора. Правительство на своем заседании в минувший четверг одобрило проекты сразу двух госпрограмм — о развитии образования и здравоохранения — на 2020-2025 годы.

«Молодая гвардия» — Как мечта о бесплатном зарубежном образовании обернулась для десятков казахстанских студентов крахом и отправила за решетку 23-летнюю бизнесвумен. В одном из районных судов Нур-Султана на днях был оглашен приговор по делу генерального директора ТОО International Bridge Акботы КАЛИЖАНОВОЙ, обвиняемой в мошенничестве. Юная девушка, совсем недавно сама окончившая китайский университет, создала в столице компанию, обещавшую абитуриентам гранты в ведущие вузы Кореи, Китая и США. Даже в рекламе ее фирмы было указано, что студенты будут не только бесплатно учиться, но еще и смогут жить за счет учебных заведений и получать стипендию! Все, что для этого нужно, — заключить контракт с International Bridgе и оплатить небольшую сумму за изучение языка…

EXCLUSIVE . KZ . «Московское проклятие» — Несмотря на повышенный интерес наблюдателей к дальнейшей судьбе посла в России Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА, главное событие семидневки все-таки не это, а неожиданная для многих отставка первого заместителя главы администрации президента Дархана КАЛЕТАЕВА и молниеносный приход на его место президентского помощника Маулена АШИМБАЕВА. Это кадровое решение, на наш взгляд, демонстрирует победу сторонников идеи досрочных парламентских выборов. Многое, конечно, прояснит назначенное на сегодня, 20 декабря, второе заседание НСОД. Однако, даже самые прорывные решения, которые он озвучит, еще не означают их моментальной реализации. Так что, скорее всего, выборы пройдут по старой схеме и при этом будут досрочными. А Маулен Ашимбаев получит возможность влиять на нуротановское большинство в парламенте, пользуясь своими давними связями в партийной верхушке.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Революция сверху. Реформы Токаева изменят политический ландшафт в стране» — В нынешней ситуации, меняя политический ландшафт своими руками, выращивая конкурентов действующей власти, Токаев, с одной стороны, рискует («горбачевский синдром»), но с другой стороны, очевидно завоёвывает популярность не только у аполитичных граждан, но и у оппозиционно настроенных. Это демонстрация своей воли, своей способности слышать и реагировать на запросы. Сейчас очевидно, что у Касым-Жомарта ТОКАЕВА есть шансы стать подлинно народным президентом, а не просто начальником для бюрократов. После второго заседания Нацсовета, после проведённой революции сверху его легитимность только укрепляется, что, безусловно, нужно для дальнейших сложных шагов по постепенному приведению в чувства всего государственного аппарата, установления прочной обратной связи между властью и народом.

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «НСОД. Единственный в многообразии» — А теперь внимание – еще заговорили об институализации парламентской оппозиции. В переводе на нормальный язык, после введения соответствующих поправок в соответствующий закон в нашем парламенте должна появиться фракция оппозиции. Да, вы не ослышались – для этого, оказывается, нужны не честные выборы (со всеми их составляющими), а просто поправки в законодательство о парламенте. Интересно только, кого из нынешних депутатов назначат оппозиционерами? Зато с 30-процентной квотой для женщин и молодежи от души порадовали. И подмахнули феминисткам. Они, наверное, еще более возликуют, если и президентом у нас женщина станет.

RATEL . KZ . Сергей ЗЛОТНИКОВ – «Я против декриминализации клеветы» — В ста странах мира и европейских странах «старой демократии» клевета является уголовным преступлением, но это статья крайне редко применяется. Что произойдет, когда клевета станет административным правонарушением? Это предсказать нетрудно, статья будет часто применяться, добавятся огромные штрафы. Между тем, я могу привести мало примеров, когда осужденные за клевету лишались свободы, обычно все заканчивалось условным осуждением. Теперь будут многомиллионные штрафы, что вряд ли будет лучше.

CARAVAN . KZ . «Общественники поставили вопрос о закрытии добычи на месторождении Кашаган» — У экологических активистов особую тревогу вызывает добыча нефти на Кашагане. Оно и понятно, биосфера шельфа Каспия достаточно хрупка. Общественник Кали АУБЕКЕРОВ вообще за закрытие добычи нефти на Каспийском море, так как биоресурсы исчезают, река Урал сохнет день ото дня. Глава директората NCOC Куанышбек МУХАНОВ заверил, что компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Основные направления – мониторинг качества воздуха, повторное использование водных ресурсов, уменьшение воздействия серы, изучение флоры и фауны, т. е., по словам спикера, выполняются не только мероприятия, предписываемые законодательством, но и по собственной инициативе.

«Блэкаут: сети бесхозные и построены неправильно» — Некачественные материалы, грубые ошибки инженеров и отсутствие должного контроля. Аким Нур-Султана рассказал о том, почему в ноябре на сутки остались без света жители Левобережья. Месяц уже прошел с тех пор, как Левобережье, в том числе Акорда, правительство и парламент, сидели без света. Сразу по итогам аварии чиновники столичного акимата никаких предположений о виновных в блэкауте не высказывали, но на итоговой пресс-конференции в СЦК аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ прокомментировал инцидент.

KURSIV . KZ . «За сколько можно купить готовый бизнес в Казахстане» — Сегодня у предпринимателей есть выбор: организовать дело с нуля или приобрести действующий проект. По крайней мере, в интернете размещено множество таких предложений. На сайтах объявлений магазины чаще всего предлагают купить в Алматы – 548. В столице новых хозяев ищут 296 объектов торговли. В десять раз меньше в Атырау – 20 и всего лишь 7 – в Туркестане. Ценовой разбег тоже разный – от 750 тыс. тенге до 2,8 млрд тенге. Чаще всего продают продуктовые магазины, бутики с одеждой, косметикой и бытовой химией.

«Почему казахстанцам нужна новая пенсионная система» — Рабочая группа по созданию комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, возглавляемая вице-премьером Бердибеком САПАРБАЕВЫМ, завершила свою работу. Сейчас представители госорганов собирают все предложения и готовят заключительное коммюнике, на основе которого будут разрабатываться изменения в пенсионном законодательстве.

FORBES . KZ . «Год «социалки» в Казахстане: чего и сколько получили уязвимые слои населения» — Реализация социальных инициатив и первого, и второго президента настолько увеличила расходы на соцподдержку, что власти заговорили о росте иждивенчества.

Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Как остановить надвигающуюся катастрофу в электроэнергетике» — Казахстан катастрофически нуждается в новых масштабных инвестициях в электроэнергетику. Они нужны были еще вчера, поскольку строительство новых мощностей или сетей занимает долгое время. К сожалению, текущее положение вещей и текущие реформы в отрасли не позволят решить эту большую проблему. В заключение хотелось бы отметить, что серьёзных проблем в электроэнергетике гораздо больше, чем это описано выше. К сожалению, проблемы есть, а планов по кардинальным реформам в отрасли нет. Считаю, такое положение вещей очень быстро приведёт к катастрофических последствиям в электроэнергетике Казахстана.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «К агроученым, наконец, стали относиться как к людям» — Годами наши аграрные ученые не могли выйти даже на внутренний рынок со своими открытиями и технологиями, потому что бизнес не был заинтересован в приобретении «местного содержания», а привычно ориентировался на зарубежный опыт и изобретения, которые во многом получали известность за счет финансирования маркетинговых кампаний. И вот, наконец, Минсельхоз пролоббировал нужную поправку в законодательство, которая позволяет осуществлять адресное субсидирование фермерского бизнеса, который будет прибегать к трансферу технологий отечественных научно-исследовательских институтов в сфере АПК.

365 INFO . KZ . «Токал — это не любовницы, им нужен официальный статус» — Наличие токал (вторая жена, неофициальная — ред.) — не редкость для казахстанского общества. Однако, по мнению социолога Тимура АЙСАУТОВА, смысл, который вкладывается в последнее время в это понятие, несколько исказился — В традиционном смысле, в рамках культуры народов Центральной Азии токал — это полноценная вторая жена. Но сегодня произошла подмена понятий. В один момент многие стали называть токалками любовниц. Женщина, будучи токал, не имеет никаких гарантий, что в будущем она и ее дети не окажутся «у разбитого корыта».

«Рождаемость у нас неплохая, но нужно больше» — Сальдо миграции не в нашу пользу — уезжают больше, чем приезжают. Однако растущая рождаемость компенсирует эту разницу с лихвой, считает политолог Замир КАРАЖАНОВ. Тем не менее общая демографическая картина пока оставляет желать лучшего — а это дурно влияет и на экономику, и на безопасность.

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