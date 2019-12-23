На Т671 млрд вырос за 11 месяцев объем произведенной гражданами РК продукции и услуг АПК

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – На Т671 млрд вырос за 11 месяцев объем произведенной гражданами Казахстана продукции и услуг агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«За 11 месяцев казахстанцы, занятые в сельском хозяйстве, произвели продукции и услуг на Т4 931 359 млн – на Т671 млрд больше, чем в период с января по ноябрь 2018 года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данным государственной статистики, в сельском хозяйстве Казахстана трудится около 1,2 млн человек.

«При этом, мужчин больше половины, а женщин, работающих в этой отрасли экономики, примерно 512 тыс. – на 73 тыс. меньше. Также примечательно, что 141 тыс. занятых сельским трудом проживает в городах. Наемных рабочих в сельском хозяйстве насчитывается 464 510 человек. Остальные относятся к другим категориям занятого населения (предприниматели и самозанятые). В целом, стоит отметить, что по занятости населения сельское хозяйство занимает лидирующие позиции, наравне с торговлей, промышленностью и сферой образования», — добавили в минсельхозе.