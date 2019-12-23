Вывоз капитала назван главным негативным последствием популярности выездного туризма в РК

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Вывоз капитала назван главным негативным последствием популярности выездного туризма в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане ежегодно выездной туризм превышает въездной почти в 1,5 раза, и главным негативным последствием такой тенденции для экономики является вывоз капитала из страны и отрицательное туристское сальдо в платежном балансе. Так, в 2016 году туристское сальдо составило порядка минус $109,3 млн, в 2017 году – минус $10 млн», — говорится в стратегии развития АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» на 2019-2028 годы.

С другой стороны, отмечают авторы стратегии, «значительная доля выездного туризма казахстанцев за рубеж, говорит о росте их благосостояния, налаживании деловых контактов за границей и расширении географии бизнеса, получении образования за рубежом и так далее.

«Согласно многочисленным опросам, казахстанцы были бы рады проводить отпуска в Казахстане, будь на то соответствующие условия», — отмечают при этом авторы стратегии.