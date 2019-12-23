Поножовщина произошла на АЗС в Алматы

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Поножовщина произошла на автозаправочной станции (АЗС) в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Два знакомых друг другу мужчины периодически встречались в рабочее время и тайком пропускали по 100 грамм. По сути, обычные собутыльники. В тот день подозреваемый гражданин Н., 1980 года рождения, пришел как обычно, они выпили, потом попросил у работающего на АЗС товарища деньги, на что тот ему отказал. Когда 54-летний потерпевший Н. отвернулся на миг его «товарищ» нанес ему удар в шею ножом, который лежал в будке у потерпевшего для резки хлеба. Когда рабочий с ножом в шее автозаправки упал на кровать в помещении для персонала, злоумышленник стал требовать указать, где находятся деньги. Забрав из кассы сумму в размере Т40 тыс., разбойник скрылся, оставив своего товарища истекать кровью и умирать», — сказал в понедельник начальник управления полиции Жетысуского района Алматы Дархан Мусанов.

Как отмечается, при совместной работе с сотрудниками ДП Жамбылской области подозреваемый был задержан в дежурные сутки.

«На данный момент задержанный гражданин Н. водворен в изолятор временного задержания», — уточнили полицейские.

Начато досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 192 (разбой) УК РК.