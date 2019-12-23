Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Названа причина предпочтительности для казахстанцев выездного туризма, передает корреспондент агентства.

«Для казахстанцев выездной туризм предпочтительнее внутреннего в основном из-за дороговизны, низкого сервиса, слабой инфраструктуры, отсутствия некоторых видов медицинских практик, невысокого профессионализма кадров и так далее», — говорится в стратегии развития АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» на 2019-2028 годы.

Согласно данным статистики, в 2018 году из 10,3 млн казахстанских выездных туристов 4,6 млн посетило Россию, 2,7 млн – Кыргызстан, 319 тыс. – Турцию, 227 тыс. – Китай, 117 тыс. – ОАЭ, по 50 тыс. – Египет, Германию, Тайланд, более чем по 30 тыс. – Южную Корею и Грузию.