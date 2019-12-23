Названа причина предпочтительности для казахстанцев выездного туризма

Новости 77 0

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Названа причина предпочтительности для казахстанцев выездного туризма, передает корреспондент агентства.

«Для казахстанцев выездной туризм предпочтительнее внутреннего в основном из-за дороговизны, низкого сервиса, слабой инфраструктуры, отсутствия некоторых видов медицинских практик, невысокого профессионализма кадров и так далее», — говорится в стратегии развития АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» на 2019-2028 годы.

Согласно данным статистики, в 2018 году из 10,3 млн казахстанских выездных туристов 4,6 млн посетило Россию, 2,7 млн – Кыргызстан, 319 тыс. – Турцию, 227 тыс. – Китай, 117 тыс. – ОАЭ, по 50 тыс. – Египет, Германию, Тайланд, более чем по 30 тыс. – Южную Корею и Грузию.

Похожие материалы:

  1. Комиссию по инфраструктуре детско-юношеского туризма планируют создать при кабмине РК
  2. Перенесенная операция названа причиной смены должности Каната Бозумбаева
  3. Группе казахстанцев Токаев присудил госнаграды по случаю Дня Независимости
  4. Минздрав РК намерен сократить частные расходы казахстанцев на здравоохранение на 12%
  5. Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Новости партнеров

Загрузка...