Первая криптобиржа в ЦА зарегистрирована в Узбекистане

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Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Первая криптобиржа в Центральной Азии (ЦА) зарегистрирована в Узбекистане, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Выдана первая лицензия на осуществление деятельности криптобирж компанию Kobea Group (Республика Корея)», — сообщили в пресс-службе Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте.

Как отмечается, компания намеревается заниматься криптобиржевой деятельностью с соблюдением всех требований национального законодательства республики Узбекистан в сфере оборота криптоактивов, а также международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Напомним, согласно приказу директора НАПУ, в Узбекистане законодательно запретили использовать криптовалюту в качестве средства платеж.

В январе Kobea Group и Республиканская высшая школа бизнеса и управления подписали меморандум о создании первой в ЦА академии блокчейна и криптовалют в Узбекистане. Первые отечественные специалисты в сфере блокчейн-технологий подготовят к 2021 году. Для преподавания будут привлекать ведущих специалистов сферы, включая иностранных.

Инвестиции высокого качества Инвестиции высокого качества
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Для справки:

Kobea Group является технологической компанией, ориентированной на разработку различных решений в сфере цифровой экономики, в том числе по технологии блокчейн.

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