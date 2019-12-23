Почти вдвое больше фактов бешенства выявили в 2019 году в приграничном с РК регионе РФ

Алматы. 23 декабря. КазТАГ — Почти вдвое больше фактов бешенства выявили в 2019 году в приграничном с Казахстаном регионе России, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«В период с 13 по 20 декабря на территории области зарегистрированы четыре новых случая бешенства животных: мыши в городе Чебаркуле, лисы в Увельском районе (село Рождественка), лисы в Сосновском районе (Шершневское охотхозяйство), собаки в Троицком районе (село Бобровка). Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлен 71 случай бешенства животных в 64 неблагополучных пунктах, за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 44 случая», — говорится в сообщении в понедельник.

В управлении отметили, что населенные пункты, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением правительства Челябинской области введен карантин, пункты объявлены неблагополучными.

«Ранее введенный карантин по бешенству отменен в девяти населенных пунктах: Таукаевское охотничье угодье Красноармейского района Челябинской области (лиса); поселок Чулковка Саткинского района Челябинской области (собака); село Уйское Уйского района Челябинской области (кошка); город Юрюзань (две кошки); город Трехгорный (кошка); Аткульское охотхозяйство, Еткульский район (лиса), село Половинка, Увельский район (лиса); поселок Бреды (собака); деревня Малково (кошка)», — резюмируется в сообщении.

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.