Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане исполняется всего треть судебных актов, заявил депутат мажилиса парламента РК Василий Олейник.

«Нынешняя система исполнительного производства привела к тому, что в целом по стране реально исполняется чуть более 30% исполнительных листов, или только каждый третий судебный акт», — сказал Олейник в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК, посвященного проблемам судоисполнения.

Низкая эффективность происходит, по его мнению, из-за часто допускаемых частными судоисполнителями (ЧСИ) нарушений, отсутствия надлежащего взаимодействия между исполнительными органами и по другим причинам, большая нагрузка и низкая зарплата ЧСИ создает условия для текучести кадров.

Вместе с этим депутат отметил ряд обстоятельств, которые мешают эффективной работе ЧСИ: в частности, процедура распределения документов, которая является зоной повышенного коррупционного риска, слабая реализация мер уголовно-правовой ответственности в отношении должников, отсутствие мер воздействия на должников со стороны самих ЧСИ.

«Поэтому для эффективного исполнения судебных актов предлагается наделить ЧСИ правом составлять протоколы об административных правонарушениях за неисполнение судебных актов. Решение перечисленных проблем позволит повысить эффективность исполнения судебных актов и доверие граждан к правовой системе государства», — резюмировал Олейник.

Как сообщалось, на проблему неэффективности инструментов ЧСИ обращала внимание и секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК Светлана Бычкова.

«ЧСИ не наделены правом составления протоколов об административном правонарушении, чтобы привлечь нерадивого должника к ответственности, им необходимо отправлять представление в органы юстиции, обеспечить явку должника для составления протокола, далее в суд. При этом если должник не подчиняется, ЧСИ не вправе его заставить. Именно поэтому большинство недобросовестных должников остается безнаказанными», — сообщала мажилисвумен.