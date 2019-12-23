Снегопады и метели ожидаются в большинстве областей Казахстана в ближайшие трое суток

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Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ — Снегопады и метели ожидаются в большинстве областей Казахстана 24-26 декабря, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 декабря день зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы. А календарная и метеорологическая зимы в самом разгаре. Один за другим через Казахстан перемещаются активные атмосферные фронты и антициклоны. Вот и в предстоящие сутки в большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели, местами сильный порывистый ветер», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно прогнозу, вслед холодному фронту на республику смещается антициклон, который и вызовет кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

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