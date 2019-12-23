Подозреваемому в убийстве дочери британцу продлили арест в Алматы

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Динара Халдарова. Подозреваемому в убийстве дочери гражданину Великобритании Баракату Мохамеду продлили арест в Алматы.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 декабря в отношении (гражданина Великобритании – КазТАГ) Бараката Мохамеда санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 24 января 2020 года», — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда в понедельник.

Напомним, трагедия произошла 24 октября. Мужчина, предположительно, до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Мать девочки с криками о помощи выбежала в холл отеля. Ребенку оказали первую помощь, восстановили сердцебиение и госпитализировали в центр детской неотложной помощи, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина был сразу задержан и водворен в ИВС. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

28 октября стало известно, что подозреваемый в убийстве дочери мужчина арестован на два месяца в Алматы.

«Гражданина Великобритании подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 99 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК РК. 26 октября судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Предположительно, мужчина до смерти избил собственную полуторагодовалую дочь в номере гостиницы Intercontinental в Алматы.