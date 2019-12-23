Реализацию инсектицидов «Палач» и «Фас-дубль» запретили в Алматы

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Реализация инсектицидов «Палач» и «Фас-дубль» запрещена в Алматы, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города Айзат Молдагасимова.

«Я подписала постановление главного санврача Алматы о запрещении реализации «Палача», именно тот вид, который был обнаружен в квартире и был использован теми лицами, у которых был летальный исход, и «Фас-дубль», который также был обнаружен в этой квартире», — сообщила Молдагасимова агентству КазТАГ в понедельник.

При этом она отметила, что постановление будет доведено до всех реализаторов такой продукции.

«Всем реализаторам – рынкам, базарам, магазинам – через соответствующее управление акимата данное постановление будет роздано для того, чтобы обеспечить изъятие и запрет на реализацию данных двух препаратов», — пояснила руководитель ДККБТУ.

Кроме того, Молдагасимова сообщила, что соответствующие материалы направлены в органы технического регулирования Таможенного союза (ТС) для того, чтобы у препарата «Фас-дубль» был отозван регистрационный номер.

Напомним, 6 декабря стало известно, что 67-летняя жительница Алматы Светлана Баленко и ее 30-летний сын Денис Баленко отравились неизвестным ядом. По словам дочери Светланы – Марины Баленко, под угрозой и здоровье жителей соседних квартир. 30 ноября пострадавшая набрызгала на окна и на балконе китайское средство от насекомых «Дракон». В течение двух дней она и ее сын попали в реанимацию.

7 декабря в управлении здравоохранения Алматы сообщили, что у двоих отравившихся неизвестным ядом жителей Алматы «игаляционное отравление тяжелой степени тяжести средством для выведения от насекомых».

В этот же день в департаменте контроля и качества безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы сообщили, что препарат, которым отравились алматинцы, «не называется «Дракон», согласно первичным опросам скорой медицинской помощи, также врачей, поступившие больные указали на использованный препарат против насекомых под названием «Палач».

Позднее эксперты в ДККБТУ Алматы подтвердили наличие опасных веществ в отравившем двоих алматинцев препарате. «В ходе проведенных мероприятий установлено, что использовался препарат «Палач» производства Россия, предназначенный для использования в качестве инсектоакарицидного средства в бытовых условиях. В составе препарата имеются вещества три класса опасности – умеренно опасные, в т.ч. инсектицидные средства, по результатам предварительной экспертизы их наличие подтверждено», — говорилось в сообщении.

9 декабря заведующая токсикологическим отделением Больницы скорой неотложной помощи (БСНП) Алматы Гульмира Тойбаева сообщила, что отравившиеся ядом от тараканов мать и сын находятся в коме, «состояние пациентов (…) тяжелое».

В этот же день вечером руководитель ДККБТУ Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что три из четырех видов средства от насекомых «Палач», которые продаются на рынках города, не зарегистрированы в Казахстане. По ее словам, «того, который зарегистрирован, почему-то в продаже нет». Также, как отметила руководитель департамента, «по мониторингу оказалось, что существует препарат «Палач», который оригинал и тот который дубликат, имеющиеся в продаже дубликаты дешевле оригинала почти в два раза».

13 декабря стало известно, что отравившийся ядом от насекомых 30-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался от остановки сердца в Алматы 12 декабря вечером.

19 декабря сообщили, что 67-летняя женщина, отравившаяся инсектицидом, скончалась от остановки сердца в Алматы 18 декабря, не приходя в сознание.